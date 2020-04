Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’Italia combatte contro il Coronavirus e inizia a vedere i primi segnali di controllo del contagio, ma Governo e autorità sanitarie insistono perché i cittadini continuino a rispettare le limitazioni. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, il bilancio nel nostro paese è di 88.274 contagiati, 15.362 morti e 20.996 guariti per un totale di 124.632 casi registrati. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie di oggi sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 09,40 – Raccolte fondi, scoperte due frodi – La Polizia postale è intervenuta per bloccare due campagne di raccolta fondi sospette che su Internet sollecitavano donazioni a ospedali in prima linea contro il Coronavirus. Denunciati un pensionato romano e la figlia. La prima delle iniziative riguarda una raccolta fondi in favore della terapia intensiva dell’Ospedale Spallanzani di Roma, pubblicizzata sulla nota piattaforma internazionale per la raccolta fondi Gofundme (che è assolutamente estranea agli illeciti accertati). La seconda campagna fraudolenta scoperta simulava invece una raccolta fondi per l’Ospedale San Camillo di Roma

Ore 09,00 – Speranza: “Dovremo convivere col virus, ci aspettano ancora mesi difficili” – “Il nostro compito è creare le condizioni per convivere con questo virus. Ecco, il verbo giusto è convivere. Almeno fino a quando non avremo il vaccino o una cura”. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un’intervista a La Repubblica. “La situazione resta drammatica, ci aspettano mesi ancora difficili”, ha sottolineato Speranza. L’obiettivo è un ritorno alla normalità “il prima possibile”: “Non posso dare una data. Non voglio fare annunci. L’annuncite è stata per troppo tempo il male della politica italiana. In ogni caso, si farà tutto per gradi. Nessuno pensi che ci sarà un solo giorno in cui si potrà dire ‘è tutto finito'”.

Ore 07,30 – I Carabinieri consegneranno la pensione a casa agli over 75 – Finché ci sarà l’emergenza Coronavirus, alle persone con più di 75 anni la pensione verrà consegnata direttamente a casa dai Carabinieri. Lo ha annunciato il comandante dell’Arma, il generale Giovanni Nistri sul sito infodifesa.it. “Il pensionato chiamerà il numero verde o la stazione CC e i Carabinieri, in un servizio appositamente comandato per le esigenze COVID19, procederanno a recapitare l’importo. I titolari di pensione dovranno firmare solo una delega che sarà dunque consegnata a Poste Italiane dai Carabinieri operanti”.

Ore 07,00 – Sileri: “Entro 10 giorni avremo calo contagi, possibile un passaporto sanitario ma servono i tamponi” –“Possibile pensare ad un passaporto sanitario per la risposta immunologica ma oggi servono i tamponi”. Lo ha dichiarato il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervistato nella serata di ieri durante il programma tv Petrolio, in onda su Rai2. “Mi sono battuto molto perché i tamponi vengano fatti ed è uscita anche una circolare del Ministero in merito”, ha detto ancora Sileri. “Tra una settimana, 10 giorni al massimo, il Paese vedrà un calo dei casi positivi”, ha aggiunto il viceministro. “Purtroppo questo non corrisponderà al calo del numero dei morti perché chi muore ora e morirà domani è chi ha contratto il virus diversi giorni o diverse settimane fa. Quindi prima avremo un calo dei positivi e poi della mortalità. In base all’andamento di questo calo, che sarà diverso tra la Lombardia e il resto dell’Italia, sarà possibile programmare un ritorno progressivo e lento alla normalità”.

Ore 07,00 – Tunisia, poteri speciali al premier Fakhfakh – Dopo quello ungherese, anche il Parlamento tunisino ha adottato un testo che rafforza i poteri del primo ministro, Elyes Fakhfakh, che sarà in grado di legiferare direttamente per due mesi, al fine di accelerare l’adozione di misure per affrontare la pandemia di Coronavirus.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Il bollettino della Protezione civile – Secondo i dati della Protezione civile, al 4 aprile in Italia ci sono 88.274 contagiati (+2.886 rispetto al giorno precedente), 15.362 morti (+681 rispetto al giorno precedente) e 20.996 guariti (+1.238 rispetto al giorno precedente), per un totale di 124.632 casi totali. Il totale dei ricoverati con sintomi è di 29.010 (ieri 28.741), mentre i pazienti in terapia intensiva sono attualmente 3.994 (ieri 4.068). In isolamento domiciliare ci sono invece 55.270 persone (ieri 52.579). I tamponi effettuati ieri sono stati 37.375 (+38.617 rispetto al giorno precedente). Qui il bollettino completo.

Lombardia, nuova ordinanza: obbligo di girare in mascherina – Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato una nuova ordinanza in vigore da domenica 5 aprile fino al 13 aprile: in regione sarà possibile uscire di casa solo se si indossa la mascherina o una protezione su naso e bocca come una sciarpa. Confermata la chiusura degli alberghi, degli studi professionali, dei mercati e tutte le attività non essenziali. I supermercati saranno obbligati a fornire ai clienti guanti monouso e soluzioni per igienizzare le mani, mentre la vendita di fiori e piante sarà possibile solo con consegna a domicilio.

La gente è tornata in strada ed è un grave problema: 15mila multe in 48 ore – Tra giovedì 2 e venerdì 3 aprile le forze dell’ordine hanno fatto quasi 15mila multe in Italia per violazioni delle restrizioni imposte per l’emergenza Coronavirus. In otto giorni sono stati 43.558 i multati e 354 denunciati per epidemia. Clamorose le immagini che arrivano da Napoli e Genova. E il sindaco di Milano, Beppe Sala, bacchetta i suoi concittadini: “Troppa gente in giro, ho chiesto più controlli”. Leggi anche: Coronavirus, la gente è tornata in strada ed è un grave problema: 15mila multe in 48 ore

Arcuri: “Non stiamo vincendo, presto per pensare ai calendari” – “La nostra battaglia contro questo nemico sconosciuto e invisibile prosegue senza sosta, ma evitiamo di cominciare a pensare che stiamo vincendo, che stiamo per avere il sopravvento”. Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri in un punto stampa nella sede della Protezione Civile. “Gli indicatori dicono solo che stiamo cominciando a contenerne la portata, ma la sua dimensione e la sua diffusione, seppure non uniforme territorialmente, è ancora rilevante”, ha spiegato Arcuri. “Non è il momento di pensare alla normalizzazione e ai calendari, continuiamo come fatto finora. Ognuno deve fare la sua parte con lo stesso civismo che abbiamo dimostrato di avere. Alcune immagini diffuse sui social non vanno prese ad esempio, vanno deplorate. Dobbiamo fare di tutto per evitare che i sacrifici di tutti noi vengano vanificati”. Arcuri ha anche assicurato che nelle prossime 48 ore mascherine Ffp2 saranno distribuite all’Ordine dei medici.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

