Ore 11,00 – Germania, lo stadio del Borussia Dortmund diventa un ospedale da campo – Dopo il Santiago Bernabeu a Madrid e il Maracanà a Rio de Janeiro, un altro leggendario stadio del calcio diventa presidio per la lotta alla pandemia: è il Westfalen Stadion, il leggendario stadio del Borussia Dortmund, in Germania. L’area della tribuna Nord dell’impianto è stata trasformata in un centro di assistenza per le persone colpite dal Covid-19. In collegamento con un centro diagnostico centrale, vi verranno eseguiti in tutta sicurezza i test per il Coronavirus e ci sarà un centro incaricato di decidere se eventuali positivi possono essere curati in regime ambulatoriale o hanno bisogno di cure ospedaliere. La gestione è stata affidata ai medici dell’assicurazione sanitaria obbligatoria della Vestfalia.

Ore 10,30 – Ricoverata per Covid-19 Marianne Faithfull – La famosa cantante britannica Marianne Faithfull, 73 anni, icona degli anni Sessanta, è stata ricoverata in ospedale per Coronavirus. Lo ha reso noto Republic Media, agenzia specializzata nel settore della musica. Faithfull, che ha avuto problemi di salute legati alla tossicodipendenza, aveva sviluppato una forte tosse mentre si trovava in isolamento ed è stata portata in ospedale. Ora è in condizioni stabili e risponde bene alle cure.

Ore 10,00 – Francia, “vicini al picco” – Secondo le autorità francesi “si sta avvicinando il picco dell’epidemia” nelle regioni può colpite. A parlare è stato il direttore generale della Sanità francese, Jerome Salomon: “Saremo molto attenti all’evoluzione nei prossimi tre/quattro giorni perché è qui che ci aspettiamo di vedere l’impatto dal confinamento che i francesi stanno osservando”, ha dichiarato Salomon.

Ore 09,00 – Brasile, ok della Camera al “bilancio di guerra” – La Camera bassa del Parlamento brasiliano, con 423 voti a favore e 1 contrario, ha approvato un emendamento alla Costituzione che consente di procedere con un “bilancio di guerra”, ossia di separare le spese legate alla lotta al Coronavirus dal bilancio principale del governo. Ora manca il via libera del Senato, in due round di votazioni previste la prossima settimana. La misura concede anche alla Banca centrale brasiliana poteri per l’acquisto di ‘bond d’emergenza’ per stabilizzare i mercati finanziari. In Brasile si contano finora 10.278 casi di Covid-19, con 431 morti.

Ore 08,00 – Trump: “Molti morti nelle prossime due settimane, ma dobbiamo riaprire gli Usa” – “Dobbiamo riaprire il Paese. Non possiamo stare chiusi per mesi e mesi. Questo Paese non è fatto per questo”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel briefing con la task force sul Coronavirus. “Ci saranno molti morti, le prossime due settimane saranno le più dure”, ha avvertito Trump in conferenza stampa.

Ore 07,30 – Oltre 1,2 milioni di casi nel mondo – I casi di Coronavirus nel mondo hanno superato la soglia di 1,2 milioni, mentre il numero dei decessi ormai sfiora i 65mila. Questo l’ultimo aggiornamento del bollettino della pandemia redatto dalla Johns Hopkins University, secondo cui i guariti sono circa 250mila.

Regno Unito valuta nuovamente l’immunità di gregge – Qualche settimana fa aveva fatto discutere la proposta del premier britannico Boris Johnson che non voleva ordinare il lockdown nel Regno Unito, puntando invece al fatto che almeno il 60 per cento della popolazione contraesse il Coronavirus per raggiungere l’immunità di gregge. Poi, tra mille polemiche, il dietrofront. Adesso, però, che il Regno Unito è in ginocchio per il Covid-19, torna a farsi spazio l’idea dell’immunità di gregge. A proporla, sulle colonne del Times, è stato il professor Graham Medley, il massimo consigliere dell’esecutivo sulle pandemie.

Spagna, Sanchez proroga le misure per due settimane – ​Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha annunciato in un video la decisione di prorogare di due settimane le misure di confinamento per frenare la diffusione del Coronavirus. “Questi sono i giorni più difficili della nostra vita. Dopo queste settimane che sono sembrate eterne, abbiamo diverse nuove certezze, perché stiamo conoscendo l’avversario. Se la salita è stata spietata, la discesa non sarà più agevole”, ha dichiarato Sanchez.

Trump blocca l’export di mascherine: “Ma io non le uso” – “Io non mi ci vedo con il viso coperto dalla mascherina nello Studio Ovale dietro quella bellissima scrivania”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. In compenso, il presidente statunitense ha bloccato l’export di mascherine e altri strumenti medicali, ricorrendo al Defense Production Act, una legge risalente alla Guerra di Corea che consente al governo di controllare le industrie necessarie alla difesa del Paese.

In Cina 3 minuti di silenzio per le vittime della pandemia – Ieri la Cina si è fermata per rendere omaggio alle persone uccise dal Coronavirus: alle 10 di mattina, quando in Italia erano le 4, il Paese intero si è fermato e ha osservato tre minuti di silenzio. Le sirene hanno cominciato a suonare, il traffico di auto, metro e treni si è interrotto, sono risuonate anche le sirene delle navi in omaggio alle 3.326 vittime dell’epidemia. Leggi la notizia.

