Regina Elisabetta, discorso alla nazione sul Coronavirus | Orario e anticipazioni

Nella serata di oggi, domenica 5 aprile, la Regine Elisabetta II terrà un atteso discorso sul Coronavirus rivolto a tutti i cittadini del Regno Unito e del Commonwealth. Ad eccezione del tradizionale messaggio di Natale, il discorso alla nazione è un evento rarissimo nei 68 anni di regno di Elisabetta. Solo in altre tre occasioni la sovrana – che il prossimo 21 aprile compirà 94 anni – si è rivolta direttamente ai suoi concittadini: nel 1991, in occasione della Guerra del Golfo, nel 1997 per la morta della sua genera Lady Diana e nel 2002 nell’anniversario della morta di sua madre.

Regina Elisabetta, discorso alla nazione: orario

Il discorso della Regina Elisabetta di oggi è in programma per le ore 20 locali (le 21 in Italia): il video-messaggio, registrato al castello di Windsor, sarà trasmesso in tv. Il messaggio è stato filmato da un singolo cameraman dotato di equipaggiamento protettivo, con tutto lo staff tecnico in un’altra stanza. L’emittente pubblica britannica, la Bbc, ha dato alcune anticipazioni sul contenuto del discorso di Elisabetta.

Regina Elisabetta, discorso alla nazione: anticipazioni

Innanzitutto, la Regina riconoscerà il dolore e le difficoltà economiche che la popolazione britannica sta affrontando in questo “periodo di sconvolgimenti” e ringrazierà il personale del Servizio sanitario pubblico (Nhs). Poi sottolinerà l’importanza del ruolo che ogni singolo cittadino può svolgere nella battaglia contro il virus. “Vi parlo in quello che so essere un periodo sempre più duro, un periodo di sconvolgimenti nella vita del nostro Paese, che hanno portato lutti a qualcuno, difficoltà a molti ed enormi cambiamenti nelle vite di tutti”. Queste dovrebbero essere le parole essatte della Regina Elisabetta. “Spero che nei prossimi anni tutti potranno essere orgogliosi di come hanno risposto a questa sfida. E coloro che verranno dopo di noi diranno che i britannici di questa generazione sono stati più forti di qualsiasi altro, che le qualità dell’autodisciplina, della cortese determinazione e della comprensione reciproca ancora caratterizzano questo Paese”.

Coronavirus, il Principe Carlo è guarito

Il discorso della Regina Elisabetta arriva a pochi giorni dalla notizia della guarigione di suo figlio, il Principe Carlo, che a sua volta ha rivolto un video-messaggio alla nazione per rassicurare i sudditi sul suo stato di salute. “Anche io ho contratto il Coronavirus: per fortuna nel mio caso ho avvertito solo sintomi lievi. È stata un’esperienza frustrante e stressante”, ha detto Carlo. “Non sappiamo quando tutto questo finirà, ma finirà. Fino a quel momento dobbiamo avere fiducia in noi stessi e negli altri, aspettando che arrivino tempi migliori”.

