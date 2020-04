Coronavirus, il principe Carlo: “Sono guarito, è stata un’esperienza stressante”

Principe Carlo: “Sono guarito, è stata un’esperienza stressante” | VIDEO

Il principe Carlo è guarito dal Coronavirus, e ha pronunciato un discorso per ringraziare chi si prodiga per contrastare l’epidemia in Inghilterra, e per rassicurare i sudditi sulle sue condizioni. “Anche io ho contratto il Coronavirus: per fortuna nel mio caso ho avvertito solo sintomi lievi, ma mi trovo ancora in una situazione di isolamento”, ha detto nel suo discorso trasmesso sulla pagina ufficiale della Royal Family su Facebook.

“È stata un’esperienza frustrante e stressante. Sei lontano da amici e parenti e la normale routine della vita è sospesa all’improvviso. In questo periodo di ansia senza precedenti che tutti stiamo attraversando, io e mia moglie pensiamo in particolare a chi ha perso i propri cari in circostanze assurde. I nostri cuori sono con loro, ma sappiamo anche che in ogni comunità di questo Paese, dove persone di ogni età sono affette dall’epidemia, i volontari stanno offrendo grande supporto e assistenza ai più bisognosi, così come gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale, mettendo a rischio le proprie vite.

I nostri pensieri vanno anche a loro, e a coloro che lavorano nei supermercati”, ha aggiunto nel video il principe Carlo. “Non sappiamo quando tutto questo finirà, ma finirà. Fino a quel momento dobbiamo avere fiducia in noi stessi e negli altri, aspettando che arrivino tempi migliori”.

