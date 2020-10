Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 55.566 persone attualmente positive il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, domenica 4 ottobre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 9,40 – Complicazioni polmonari, muore il vescovo di Caserta. È morto nella notte il vescovo di Caserta, Giovanni D’Alise, ricoverato dal 30 settembre scorso dopo essere risultato positivo al Covid- 19. Monsignor D’Alise è deceduto all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano per complicazioni polmonari. Il vescovo era stato sottoposto al tampone dopo aver avuto per alcuni giorni decimi di febbre: risultato positivo, era stato ricoverato per difficoltà respiratorie. Nella notte la situazione è peggiorata fino al decesso. D’Alise, 74 anni, era stato nominato vescovo della diocesi di Caserta 6 anni fa.

Ore 7,00 – Controlli per strada – Mascherine all’aperto e coprifuoco per bar e ristoranti, con l’esercito in strada a impedire assembramenti da movida. Eccoci, ci risiamo. Il picco di contagi del giorno, 2.844, ci riporta alla seconda decade di aprile, quand’eravamo ancora in pieno lockdown. La forza crescente del virus ha spinto il Viminale a autorizzare i prefetti a mettere in campo l’esercito per tenere a bada la movida impedendo assembramenti: in “specifici quadranti territoriali e in determinate fasce orarie, in cui risulti maggiore il rischio di assembramenti”, potranno affiancare le polizie locali “con l’eventuale ausilio del personale militare appartenente al dispositivo Strade Sicure”. Ricollocando dunque i militari sulla nuova emergenza, senza aumentare il contingente usato per scopi civili.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Juventus-Napoli non si giocherà – Non per un provvedimento del mondo del calcio, ma per una decisione della Asl di Napoli, che ha bloccato gli azzurri mentre si recavano all’areoporto per partire alla volta di Torino. La squadra allenata da Gattuso, che ha registrato la positività al Covid di Zielinki e Elmas, è stata posta in stato di quarantena fiduciaria (Qui la notizia completa). La Juventus annuncia in comunicato che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, “è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo”.

Bollettino: +2844 nuovi contagi e 27 morti. È di 55.566 persone attualmente positive (+1.569), 35.968 morti (+27), 231.217 guariti (+1.247), per un totale di 322.751 casi (+2.844), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 55.566 pazienti attualmente positivi, 3.205 sono ricoverati con sintomi (+63), 297 sono in terapia intensiva (+3) e 52.064 sono invece in isolamento domiciliare (+1.503). Si impenna dunque ancora la curva epidemica in Italia, per di più a fronte di un leggero calo dei tamponi, 118.932 oggi, circa 1.400 meno. Qui il bollettino di oggi.

Covid a Le Iene, Giulio Golia positivo – “Sono positivo al Covid”. Pochi minuti fa la ‘iena’ Giulio Golia ha annunciato con un video sui suoi social l’esito del tampone dopo essere entrato in contatto con una persona contagiata dal Coronavirus. Al momento è in quarantena. Nel video, pubblicato su Facebook e Instagram, Golia ha spiegato di essere entrato in contatto con un positivo e di aver immediatamente avvisato il medico che gli ha prescritto un tampone, risultato poi positivo.

Atalanta, un positivo nel club – Un caso di positività al Covid 19 è stato registrato oggi all’interno della club di calcio dell’Atalanta. La conferenza stampa dell’allenatore Gian Piero Gasperini è stata annullata.

Boccia: “Possibili lockdown mirati” – “Non siamo al semaforo rosso. Ma, insomma, è scattato il giallo” e “se si dovessero riempire gli ospedali potrebbero tornare le limitazioni alla libertà personale, magari in zone ben determinate e non generalizzando”. In un’intervista a la Repubblica il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia avverte che “l’epidemia non è un numero, né un algoritmo ma una tendenza. Il trend è al rialzo costante in ogni parte del mondo e adesso sta accelerando anche da noi. Siamo all’ondata di autunno”. Pertanto va affrontata “senza panico ma con serietà e determinazione”, tuttavia “è in gioco la sicurezza nazionale in due degli aspetti più rilevanti: la salute dei cittadini con la tenuta del sistema sanitario e la sopravvivenza dell’apparato produttivo”. “Non mi sembrano cose da poco”, aggiunge Boccia.

