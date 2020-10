Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 34 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo, con più di un milione di morti registrati dall’inizio della pandemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 4 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 10,45 – Regno Unito sfiora i 13 mila contagi in un giorno – Il Regno Unito ha registrato 12.872 nuovi contagi e 49 morti per il Covid-19. Il totale dei casi è arrivato a 480.017 dall’inizio della pandemia, mentre i morti sono finora 42.317.

Ore 10,20 – Israele: manifestazioni anti-lockdown, 38 arresti nella notte – Notte di proteste violente in Israele contro il lockdown imposto dal governo Netanyahu per contrastare l’epidemia di Coronavirus, che nel Paese ha raggiunto un nuovo picco. Sono state arrestate 38 persone. Di queste, una stata rilasciata con restrizioni di movimento. Inoltre, ieri la polizia ha fatto circa 7mila multe per violazioni minori: 5.171 a persone che erano dove non avrebbero dovuto essere, 1.415 per non aver indossato la mascherina, 98 per rottura della quarantena e 209 per assembramenti religiosi.

Ore 9,35 – Germania, oltre 2mila casi. Vicina quota 300mila – La Germania ha registrato altri 2.279 nuovi casi di Covid-19, per un totale che sfiora i 300mila a 299.237 contagi accertati dall’inizio della pandemia. Due i morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 9.529.

Ore 7,00 – Trump: medico Casa Bianca, non è ancora fuori pericolo – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, “non è ancora fuori pericolo” dopo essere stato contagiato dal Covid-19. Lo ha detto il medico della Casa Bianca, Sean Conley, che si dice “cautamente ottimista”. Il decorso di Trump “procede bene, con sostanziali miglioramenti. Ma non è ancora fuori pericolo, l’equipe che lo segue è cautamente ottimista” (Qui i dettagli).

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Spagna, Madrid: città chiusa in entrata e uscita – A partire dalle 22 di ieri sera, in Spagna sono entrate in vigore le nuove norme adottate dal governo per limitare la diffusione dell’epidemia da coronavirus. Madrid e altre nove città della comunità autonoma di Madrid, le più colpite dell’intero paese, sono state “chiuse”: in totale quasi 4,8 milioni di persone non possono più uscire dai propri centri urbani, a meno di avere motivi essenziali (lavoro, scuola e salute, tra gli altri: ma i giornali spagnoli dicono che le eccezioni al divieto sono parecchie).

Coronavirus, primo caso alle Isole Salomone – Erano riuscite a restare libere dal virus mentre praticamente tutto il resto del mondo veniva investito dalla pandemia di Covid: ora anche le Isole Salomone hanno registrato il loro primo caso di coronavirus. Il premier Manasseh Sogavare lo ha confermato in un discorso in tv al Paese, precisando che il contagiato è uno studente rimpatriato dalle Filippine il mese scorso: “E’ un dolore per me annunciarvi che abbiamo perso lo status di nazione libera dal virus, nonostante i nostri sforzi collettivi per impedire alla pandemia di entrare nel Paese”. Lo studente, asintomatico, è in quarantena; si era sottoposto al tampone a Manila ed era risultato negativo ma una volta rientrato in patria, il nuovo test ha dato esito positivo. Il premier ha assicurato che si sta lavorando per tracciare e controllare tutti i contatti che ha avuto e tutti gli studenti che viaggiavano con lui sono stati messi in quarantena. Al momento, ha sottolineato Sogavare, non ci sono stati casi di trasmissione comunitaria e non ci sono piani per decretare un lockdown, ma sono stati sospesi i voli di rimpatrio.

India, superati i 100 mila morti – L’India ha superato i 100 mila morti per coronavirus. Secondo quanto riferito dalle autorità saniatarie, dall’inizio dell’epidemia sono stati registrati 100.842 decessi, terzo Paese al mondo dopo Usa e Brasile. Complessivamente finora in 6,47 milioni sono risultati positivi al Covid.

Stati Uniti, Trump ricoverato in ospedale – “Vi ringrazio per il sostegno. Mi ricovero in ospedale ma credo di stare abbastanza bene, vogliono solo esserne sicuri. Anche la First Lady sta bene”. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rassicurato la sua base con un video postato su Twitter. Poi, quando in America erano ormai le sei del pomeriggio (mezzanotte in Italia), è uscito dalla Casa Bianca col volto coperto da una maschera nera e, dopo un cenno ai giornalisti, è salito sull’elicottero Marine1, diretto al Walter Reed Medical Center di Bethesda, in Maryland: l’ospedale militare dove resterà sotto controllo medico per i prossimi giorni. La notizia completa

Leggi anche: 1. Conte: “Proporremo la proroga dello stato d’emergenza fino a gennaio 2021” / 2. Il presidente Usa Donald Trump e la first lady Melania positivi al Covid-19: “Siamo in quarantena, ce la faremo” / 3. Fino a ieri ha sbeffeggiato il Coronavirus ora Trump (positivo) si affida alla scienza / 4. Coronavirus, isolati due super anticorpi in grado di bloccarlo: lo studio /

5. Recovery Fund, Conte si affida a Merkel per mediare con Orban. Mes rinviato a dicembre / 6. Pregliasco a TPI: “Vaccinare contro l’influenza i bambini può ridurre la mortalità negli adulti” / 7. Coronavirus, in Italia si riduce la letalità, ma preoccupano i contagi al Sud: lo studio

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Trump: "Sto meglio". Ma il medico della Casa Bianca: "Non è ancora fuori pericolo" Coronavirus, la città di Madrid è stata chiusa Trump in cura con cocktail anticorpi monoclonali della Regeneron, in via di sperimentazione contro il Covid