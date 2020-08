Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 24.205 (+1.049) le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, lunedì 31 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Focolaio a Forte dei Marmi (Lucca): 9 positivi, chiude un locale – A Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, si è registrato un focolaio di Coronavirus al Riviera Lounge Bistrot Bar, un locale del Paese. Nove persone sono risultate positive, di cui otto asintomatiche. Nessuno è stato ricoverato. Si tratta di dipendenti del locale, tutti conviventi in un’unica abitazione. Il locale è stato immediatamente chiuso. Queste le dichiarazioni del sindaco Bruno Murzi: “La proprietà, senza attendere un’ordinanza, prima ancora di ricevere disposizioni dalla Asl, si è confrontata con noi e ha deciso di chiudere immediatamente la struttura. Una scelta seria e responsabile che sicuramente ha dato modo di non perdere tempo utile a gestire nel migliore dei modi il contesto sanitario. Sono in contatto con la Asl e vengo aggiornato ora dopo ora dai proprietari della struttura, sono fiducioso che la tempestività dell’intervento possa circoscrivere al massimo il numero dei contagi. Ribadisco, si tratta di persone conviventi nella stessa abitazione e quindi il focolaio è completamente sotto controllo. La Asl sta facendo ulteriori accertamenti per tracciare il percorso dei contatti”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Scuola, proposti infermieri anti-Covid in 9mila plessi italiani – Ognuno dei 9 mila plessi scolastici italiani potrebbe avvalersi di un proprio infermiere addetto a verificare l’applicazione delle misure anti-Covid, ad allertare il medico competente in caso di necessità e ad assistere più in generale alunni e personale docente anche per altre esigenze sanitarie: è l’offerta avanzata dalla Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) che ricorda come si possa attingere alla figura dell’infermiere di famiglia e comunità introdotto dal Patto per la Salute e dal decreto Rilancio. L’idea della Fnopi è che gli infermieri scolastici possano accedere alle scuole in azione diretta, e non solo su chiamata. “La nostra Federazione assicura la massima collaborazione alle istituzioni per consentire una riapertura in sicurezza delle scuole”, ha spiegato la presidente, Barbara Mangiacavalli. “Avere un professionista infermiere a scuola garantisce il rispetto dei diritti di tutela alla salute e diritto allo studio”, ha aggiunto, “trasmette una maggiore sicurezza ai genitori che vedono preso in carico globalmente il proprio figlio e si riduce l’assenteismo dovuto alla somministrazione delle terapie”.

Il bollettino di oggi – È di 24.205 (+1.049) persone attualmente positive, 35.477 morti (+4) e 208.536 (+312) guariti, per un totale di 268.218 (+1.365) casi, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Qui l’articolo esteso.

Chiuso locale a Riccione: si ballava senza mascherina – I carabinieri di Riccione hanno chiuso per cinque giorni il locale “Musica” di Riccione, dove si ballava senza mascherina. Questa mattina, intorno alle ore 5, una pattuglia di servizio nella zona delle discoteche tra Riccione e Misano Adriatico ha notato delle auto ancora nel parcheggio del locale in questione e musica ad alto volume provenire dall’interno. Dentro, c’erano decine di persone in pista che ballavano senza mascherina. È scattata una sanzione amministrativa di 400 euro e la chiusura del locale per cinque giorni come pena accessoria per assembramenti.

Frazione di Reggio Calabria dichiarata “zona rossa” – Il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha emesso, ieri sera, un’ordinanza con la quale ha dichiarato “zona rossa” la frazione di Messignadi del Comune di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) dopo che nella frazione è stata riscontrata la positività di 13 persone al coronavirus. L’ordinanza di Santelli, la numero 64 dall’inizio dell’emergenza coronavirus, è motivata dalla necessità di evitare l’ulteriore propagarsi del contagio all’interno e all’esterno della frazione. Il focolaio individuato a Messignadi di Oppido Mamertina infatti – si legge nel provvedimento – “rappresenta un potenziale pericolo per l’ulteriore diffusione del virus, atteso che i soggetti positivi avrebbero avuto numerosi contatti stretti con i familiari e la popolazione del luogo, per i quali il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp ha in atto ulteriori accertamenti, ma che già fanno registrare un’incidenza superiore a 10 casi confermati per mille abitanti e una percentuale di test positivi sul totale dei test effettuati tra i contatti prossima al 30%. La situazione epidemiologica, legata al cosiddetto focolaio, può peggiorare rapidamente, dando luogo ad altri focolai, non diversamente contenibili”. L’ordinanza del presidente della Regione Calabria, in particolare, dispone, a partire dalle ore 00,01 di domani, 30 agosto, il divieto di allontanamento di tutte le persone residenti e il divieto di accesso nella frazione Messignadi di Oppido Mamertina e prevede che nella frazione “sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali” e “sono sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute ‘essenziali’”. Nel corso dell’emergenza coronavirus, fino al mese di maggio, sono stati 15 i Comuni dichiarati “zona rossa” dal presidente della Regione Calabria, Santelli, perché “focolai” di coronavirus.

