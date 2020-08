Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 31 agosto: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, lunedì 31 agosto 2020.

Secondo i primi dati diffusi dal ministero, a fronte di 58.518 tamponi, si registra un lieve calo dei nuovi casi di Covid: con un totale di 269.214, l’incremento è di 996 casi. Ieri l’incremento era di 1.365 casi e 4 morti. Sale invece il numero dei morti, l’incremento è di 6 persone e il totale raggiunge quota 35.483 morti. Il calo dei nuovi casi corrisponde a un calo dei tamponi effettuati, sono 58.518 mentre i tamponi effettuati ieri sono stati 81.723. Sono 94 i pazienti in terapia intensiva, 8 più di ieri. In totale sono 269.214 le persone contagiate e 35.483 le vittime da inizio emergenza.Oggi Molise e Basilicata hanno registrato zero contagi.

Sono 135 i nuovi positivi in Lombardia, su circa 10mila tamponi (9.866). Secondo gli ultimi dati della Regione, i decessi sono stati due, mentre dei 135 casi, 20 sono ‘debolmente positivi’ e 8 a seguito di test sierologico. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,36 per cento. Sono dieci i guariti e i dimessi dagli ospedali. Bassi i numeri dei ricoveri: ci sono due persone in più in terapia intensiva, che portano il totale a 22, e in tutto 195 ricoverati meno gravi, uno in più rispetto a ieri.

Leggi anche: 1. Scuola, dalla mascherina all’autocertificazione: oggi il Cts approva le nuove linee guida / 2. Piemonte, insegnante positiva al Coronavirus in una scuola di Verbania: istituto chiuso, 6 studenti in isolamento / 3. Norme anti-Covid: chiuso locale a luci rosse a Roma. Gli scambisti: “Come rispettiamo il distanziamento?”

4. Non solo la scuola: anche l’Università deve ripartire, o l’Italia non avrà più futuro / 5. Crisanti: “Ecco il mio piano per aumentare il 400mila il numero di tamponi in Italia. Bisogna trovare gli asintomatici, i numeri di oggi diversi da quelli di marzo” / 6. Covid, uno studio consegnato al Governo il 12 febbraio prevedeva fino a 60mila morti in Italia

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Febbre del Nilo, morto uomo di 80 anni, un altro in gravi condizioni a Cremona Milano, un pub nella bufera: "Se hai paura del Covid, stai a casa" Coronavirus, guida al tampone: quando è obbligatorio, dove farlo, quanto costa e quali sono i tempi di attesa