Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 30 agosto: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, domenica 30 agosto 2020.

È di 24.205 (+1.049) persone attualmente positive, 35.477 morti (+4) e 208.536 (+312) guariti, per un totale di 268.218 (+1.365) casi, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. L’incremento nelle ultime 24 ore è stato di 1.365 contagi, con una frenata rispetto al dato dei 1.444 contagi di ieri. Quattro le persone decedute: in totale i decessi dall’inizio dell’epidemia sono stati 35.477. Sono 208.536 i guariti mentre 86 le persone in terapia intensiva

Leggi anche: 1. Roma, uomo danneggia le barriere anti-Covid in metro e aggredisce un vigilante / 2. Covid, uno studio consegnato al Governo il 12 febbraio prevedeva fino a 60mila morti in Italia / 3. Mascherine vietate a Sutri, la decisione del sindaco, Vittorio Sgarbi: “Solo ladri e terroristi si mascherano”

4. “Federico Fashion Style positivo al Covid ma nessuno ha avvisato noi clienti” / 5. L’insopportabile pentimento degli orfani della movida che ora accusano i locali di averli esposti al contagio / 6. “Tachipirina e bottiglia gelata sulla fronte”. La ragazza che elude i controlli in Sardegna e sale sul traghetto con la febbre

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti “Respingimento illecito”: Italia condannata a risarcire 14 migranti. Noury (Amnesty): “Sentenza storica” Monopoli, sesso in macchina in pieno giorno. Beccati dalla polizia rischiano multa di 30 mila euro Caso di Coronavirus in una scuola a Verbania: sospese le attività didattiche