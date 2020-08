Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Ad oggi in Italia sono 21.932 le persone attualmente positive al Coronavirus. Continuano i contagi, sebbene i decessi rimangano limitati. A livello mondiale la pandemia continua a destare preoccupazione negli Stati Uniti e in Brasile (qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo). Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, venerdì 28 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06,00 – Abruzzo, sindaco Lucoli firma ordinanza zona rossa – Il sindaco di Lucoli, Valter Chiappini, ha firmato un’ordinanza per istituire la zona rossa nella frazione di Casamaina, dove, nei giorni scorsi, erano emersi 12 casi di positività al Coronavirus. Benché fosse emerso che i contagi riguardassero i membri di un unico nucleo familiare, il primo cittadino aveva deciso di effettuare i tamponi su tutta la popolazione residente nella frazione e di estenderli poi a tappeto in tutto il Comune. Nella serata di oggi è arrivata la decisione sulla zona rossa, che rimarrà in vigore dalla mezzanotte del 28 agosto fino alla mezzanotte del primo settembre.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Coronavirus, il report Iss-ministero: “Aumentano focolai, calo dei sintomatici, età media contagiati 29 anni”. Aumentano i focolai, ma calano i sintomatici: è quanto emerge dal consueto report settimanale redatto dall’Iss e dall ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Per la quarta settimana consecutiva si conferma un aumento dei casi con livelli simili osservati agli inizi di giugno, circa un mese dopo la fine del lockdown. La maggior parte dei casi continua ad essere contratta sul territorio nazionale anche se “si osserva rispetto alla settimana precedente un aumento di casi importati da altra Regione/PA”. In Italia e in Europa, sottolinea il report “si è verificata una transizione epidemiologica dell’epidemia da SARS-CoV-2 con un forte abbassamento dell’età mediana della popolazione che contrae l’infezione”. Leggi la notizia completa.

24 positivi in azienda agricola nel Salernitano – Sono 24 i casi positivi di Covid-19 in un’azienda agricola di Eboli, nel Salernitano. È quanto si apprende da fonti dell’Asl Salerno, sulla base dei tamponi analizzati questa mattina. Nei giorni scorsi, erano venuti fuori anche altri otto contagiati in aziende agricole ebolitane. Perciò, l’azienda sanitaria salernitana ha chiesto al sindaco Massimo Cariello di predisporre ogni misura utile a salvaguardare i cittadini. Personale medico dell’Asl sta eseguendo uno screening sugli altri dipendenti, sottoponendoli a tampone.

Porto Rotondo, festa in villa privata senza mascherine: 20 denunce – Mentre in alcuni locali in Sardegna, compreso il Billionaire di Flavio Briatore, sono esplosi dei focolai di Coronavirus che stanno preoccupando i cittadini, in una villa a Porto Rotondo questa notte si è tenuta una festa privata, senza alcune precauzioni per evitare il contagio, con tanto di dj. A scoprirlo i carabinieri, allertati dai vicini che venivano disturbati dalla musica e dai rumori. Così, gli agenti della reparto territoriale di Olbia hanno eseguito 20 denunce: la maggior parte delle persone coinvolte erano turisti lombardi e campani, ma era presente anche qualche sardo, oltre a una ragazza rumena e una lituana. Leggi la notizia.

Allarme dei pediatri: “Servono almeno 30 milioni di tamponi per l’autunno” – Rafforzare la medicina territoriale, aumentando il personale, preparando almeno 30 milioni di tamponi per l’autunno e predisponendo corridoi alternativi per il triage iniziale. Sono le tre azioni strategiche suggerite dalla Società italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps) per evitare una recrudescenza della pandemia nei mesi autunnali. “Il lockdown – dice il presidente Giuseppe Di Mauro – non sarebbe una strategia applicabile in una eventuale seconda fase epidemica. C’è la necessità di predisporre efficaci misure di controllo dei contagi individuando tempestivamente i portatori del virus, sintomatici e asintomatici, nonché risalire e controllare tutti i loro contatti e isolarli per il tempo necessario”.

Fondazione Gimbe: nell’ultima settimana casi raddoppiati in Italia – Nella settimana 19-25 agosto, rispetto alla precedente, i nuovi casi di Coronavirus in Italia sono cresciuti del 92,4% (6.538 a fronte di 3.399), grazie anche all’aumento dei casi testati (309.127 a fronte di 180.300). Lo registra l’ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe di Bologna. Relativamente ai dati ospedalieri si conferma il trend in crescita anche dei pazienti ricoverati con sintomi (+25,5%) e di quelli in terapia intensiva (+13,8%). Considerevole l’aumento dei tamponi effettuati: +48,8%. La notizia completa.

Scuola, il nodo dei trasporti – Continua a tener banco la questione della riapertura delle scuole, prevista per il 14 settembre. Dopo l’approvazione delle linee guida da parte di governo, Iss e Inail, le Regioni chiedono regole più precise, in particolare sui trasporti: i governatori spingono per aumentare la capienza consentita su bus e treni. Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza Stato-Regioni, ha dichiarato: “Abbiamo sollecitato l’esecutivo ad una comune assunzione di responsabilità per una decisione condivisa che consenta la completa funzionalità dei mezzi pubblici”.

A Gela, 120 in isolamento – Hanno sintomi lievi e sono in isolamento domiciliare altri due pazienti del nisseno risultati positivi al Covid–19. Si tratta di un gelese proveniente dal Messico e di un paziente di Caltanissetta rientrato da Pantelleria. È quanto riferito dal direttore generale dell’Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone. Preoccupa la situazione di Gela dove attualmente vi sono 120 persone in quarantena. In provincia di Caltanissetta sono 35 i soggetti risultati positivi al tampone. Tra loro 4 sono ricoverati e 31 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatici.

