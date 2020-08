Porto Rotondo, festa privata in una villa con dj: 20 denunce

Mentre in alcuni locali in Sardegna, compreso il Billionaire di Flavio Briatore, sono esplosi dei focolai di Coronavirus che stanno preoccupando i cittadini, in una villa a Porto Rotondo questa notte si è tenuta una festa privata, senza alcune precauzioni per evitare il contagio, con tanto di dj. A scoprirlo i carabinieri, allertati dai vicini che venivano disturbati dalla musica e dai rumori. Così, gli agenti della reparto territoriale di Olbia hanno eseguito 20 denunce: la maggior parte delle persone coinvolte erano turisti lombardi e campani, ma era presente anche qualche sardo, oltre a una ragazza rumena e una lituana.

Quando gli agenti sono arrivati nella villa, intorno alle 4 del mattino, hanno visto che era in corso un party con musica dal vivo. Nessuna delle persone presenti, che stavano ballando, aveva però la mascherina. Non c’era neanche alcun distanziamento fisico. Per questo motivo i presenti, di età compresa tra i 59 ed i 19 anni, hanno ricevuto una denuncia per disturbo della quiete pubblica, oltre alla sanzione amministrativa per divieto di assembramento in ottemperanza alle disposizioni anti-Covid.

Leggi anche: 1. Anche dopo il caso Briatore, al Twiga di Daniela Santanchè si balla ancora assembrati e senza mascherine. C’è pure Nek che canta per la folla / 2. Coronavirus, Fondazione Gimbe: “Nell’ultima settimana contagi raddoppiati in Italia. Ma non rivedremo le scene di marzo-aprile” / 3. “Contagi in aumento tra i giovani e riapertura scuole, ecco cosa accadrà in autunno”: parlano gli esperti

4. Corsa al vaccino antinfluenzale: “Ma un milione di persone rischia di restare senza” / 5. Tutto quello che non torna nella vicenda Covid-Briatore (e del suo ricovero al San Raffaele) / 6. “Tachipirina e bottiglia gelata sulla fronte”. La ragazza che elude i controlli in Sardegna e sale sul traghetto con la febbre

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Briatore e “la partita maledetta”, la moglie di Bonolis Sonia Bruganelli: “Maledetta ignoranza” Vi racconto zio Marincola, il partigiano nero che finalmente oggi l'Italia riconosce" Anche dopo il caso Briatore, al Twiga della Santanchè si balla assembrati senza mascherine