Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 20.753 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia. Negli ultimi giorni si è assistito a un nuovo incremento dei contagi, sebbene i decessi restino limitati. E intanto continua a tenere banco il dibattito sulle regole per la riapertura delle scuole. A livello mondiale la pandemia mantiene il suo epicentro in questa fase negli Stati Uniti e in Brasile (qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo). Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, giovedì 27 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 10,00 – Fondazione Gimbe: nell’ultima settimana casi raddoppiati in Italia – Nella settimana 19-25 agosto, rispetto alla precedente, i nuovi casi di Coronavirus in Italia sono cresciuti del 92,4% (6.538 a fronte di 3.399), grazie anche all’aumento dei casi testati (309.127 a fronte di 180.300). Lo registra l’ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe di Bologna. Relativamente ai dati ospedalieri si conferma il trend in crescita anche dei pazienti ricoverati con sintomi (+25,5%) e di quelli in terapia intensiva (+13,8%). Considerevole l’aumento dei tamponi effettuati: +48,8%. La notizia completa.

Ore 08,30 – Scuola, il nodo dei trasporti – Continua a tener banco la questione della riapertura delle scuole, prevista per il 14 settembre. Dopo l’approvazione delle linee guida da parte di governo, Iss e Inail, le Regioni chiedono regole più precise, in particolare sui trasporti: i governatori spingono per aumentare la capienza consentita su bus e treni. Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza Stato-Regioni, ha dichiarato: “Abbiamo sollecitato l’esecutivo ad una comune assunzione di responsabilità per una decisione condivisa che consenta la completa funzionalità dei mezzi pubblici”.

Ore 07,30 – A Gela, 120 in isolamento – Hanno sintomi lievi e sono in isolamento domiciliare altri due pazienti del nisseno risultati positivi al Covid–19. Si tratta di un gelese proveniente dal Messico e di un paziente di Caltanissetta rientrato da Pantelleria. È quanto riferito dal direttore generale dell’Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone. Preoccupa la situazione di Gela dove attualmente vi sono 120 persone in quarantena. In provincia di Caltanissetta sono 35 i soggetti risultati positivi al tampone. Tra loro 4 sono ricoverati e 31 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatici.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino di ieri – È di 20.753 (+1.039) persone attualmente positive, 35.458 (+13) morti e 206.329 (+314) guariti, per un totale di 262.540 (+1.367) casi, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 20.753 attualmente positivi, 1.055 (-3) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 69 (+3) necessitano di terapia intensiva, mentre 19.629 (+1.039) si trovano in isolamento domiciliare. Il bollettino.

Presto indagine Iss su mascherine di tessuto. Che cosa succederà se un bambino si presenterà a scuola, il primo giorno, con la mascherina di tessuto del suo supereroe preferito, al posto di quella chirurgica? Potrà entrare in aula? E se accettasse di indossare soltanto la sua, come è stato abituato a fare fino ad oggi, rifiutando il più ‘triste’ dispositivo medico? Sono alcune delle domande che si pongono i genitori, sempre più ansiosi in vista della fatidica data del 14 settembre, quando all’apertura dei cancelli vedranno figli e ‘colleghi’ genitori solo dal naso in su. Una risposta potrebbe arrivare presto da un’indagine che – secondo quanto apprende l’Agi – sta mettendo appunto l’Istituto superiore di Sanità: sotto l’occhio dei tecnici della Salute la validità delle mascherine di tessuto, anche dette ‘di comunità’. In base a quello che si può ricostruire, sul tema è al lavoro un gruppo di tecnici ministeriali e scienziati formato da “importanti personalità”, con l’obiettivo di produrre un documento già nei prossimi giorni.

Min.Salute, il 12/6 intesa per vaccino Astrazeneca. In relazione a notizie di stampa secondo cui ancora manca l’accordo tra il governo italiano e Astrazeneca per la distribuzione del vaccino, il ministero della Salute precisa che “il 12 giugno 2020 è stata sottoscritta l’intesa dai 4 Stati promotori (Italia, Francia, Olanda, Germania) con l’azienda per lo sviluppo e produzione di 400 milioni di dosi di vaccino Covid destinato a tutta la popolazione europea. E’ un risultato importante per il nostro Paese, si sottolinea nella nota, che è stato nel gruppo di testa europeo nella sfida per il vaccino. Come è noto il vettore virale del vaccino di Oxford ha visto il primario coinvolgimento della IRBM di Pomezia e l’infialamento avverrà presso la Catalent di Anagni. La Commissione europea ha condiviso pienamente l’iniziativa dei 4 paesi dell’’Alleanza per il vaccino’ e il 14 agosto ha comunicato pubblicamente di aver dato seguito formale all’intesa con Astrazeneca. Tutti i Paesi membri hanno aderito all’iniziativa”, conclude la nota dell’ufficio stampa del ministero della Salute.

Leggi anche: 1. Tasso intellettivo zero: la Sardegna preda dei rich kids che importano il Covid 2. Cosa cambia con le linee guida dell’ISS per la riapertura delle scuole / 3. Esclusivo TPI: “La scuola così non è sicura”. Le lettere di diffida degli insegnanti ai presidi / 4. Fontana: “Il Covid? Con l’autonomia la Lombardia avrebbe evitato molti errori” /

5. “Ha la febbre? Prenda una Tachipirina e vada comunque a fare il test”: l’assurda storia di una milanese / 6. Coronavirus, in Italia contagi aumentati del 141% nell’ultimo mese. Cartabellotta (Gimbe): “Preoccupati” / 7. Antonelli (Cts): “Le terapie intensive reggono bene. L’età media dei contagiati si è abbassata”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Covid, in Italia contagi raddoppiati nell'ultima settimana “Ho partorito nel letto di casa mentre dormivo, senza dolori”: così è nato Tommaso “Contagi in aumento tra i giovani e riapertura scuole, ecco cosa accadrà in autunno”: parlano gli esperti