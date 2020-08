Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus ha registrato finora oltre 24 milioni di casi nel mondo e provocato più di 825mila morti. Stati Uniti e Brasile sono i paesi con il maggior numero di contagi, mentre l’Italia resta al 17esimo posto tra i paesi più colpiti dalla pandemia (qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia).Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 27 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 09,55 – Scuola, in Francia mascherina obbligatoria alle medie e alle superiori – In Francia le mascherine saranno obbligatorie nelle scuole medie e superiori, anche durante la ricreazione. Lo prevede il protocollo sanitario aggiornato dal ministero dell’Istruzione francese in vista dall’inizio del nuovo anno scolastico. La mascherina è obbligatoria a partire dagli 11 anni e in ogni caso dall’ingresso alle scuole medie. Gli alunni dovranno indossarle anche “negli spazi chiusi come negli spazi esterni”, quindi anche durante la ricreazione

Ore 08,40 – Usa, Pence: “Entro fine anno un vaccino efficace” – “Entro la fine dell’anno avremo il primo vaccino efficace contro il Coronavirus”: lo ha assicurato il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, intervenendo alla convention repubblicana da Baltimora. La notizia completa.

Ore 08,00 – India, nuovo record di casi: 75.760 in un giorno – L’India ha registrato un nuovo record di picco di casi Covid-19. Nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 75.760 e i decessi 1.023, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Il bilancio totale dei casi arriva a 3.310.235 e i decessi a 60.472.

Ore 07,00 – In Cina contagi in calo, 8 casi in 24 ore – La Cina ha registrato otto nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 15 di mercoledì. Sono tutti casi importati da viaggiatori in arrivo dall’estero e per l’undicesimo giorno di fila non si registrano infezioni trasmesse a livello locale. Il totale dei contagi in Cina sale così a 85.004 con 4.634 morti, numero rimasto invariato.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Ue: partecipò a golf party, lascia commissario al Commercio. Il commissario europeo per il Commercio, l’irlandese Phil Hogan, si è dimesso dopo essere stato accusato di aver infranto le regole contro il Covid-19 durante una cena in un golf club in Irlanda.

Nyt, pressioni sul Cdc per test Covid solo a sintomatici. I centri americani per il controllo e la prevenzione delle malattie “hanno subito pressioni dai vertici dell’amministrazione Trump per modificare le linee guida sui test del Coronavirus questa settimana per escludere le persone che non hanno sintomi di Covid-19, anche se sono state recentemente esposte al virus”: lo riferisce il New York Times che cita due funzionari sanitari federali.

Francia: 5.429 casi Covid-19 in 24 ore, nuovo record da maggio. In un giorno in Francia sono stati registrati 5.429 casi di Covid-19, stabilendo un nuovo record da maggio. Lo rende noto il Dipartimento della sanità pubblica. La soglia dei 4 mila nuovi casi di contagio è stata superata più volte negli ultimi giorni. Il premier Jean Castex ha invitato i francesi a “essere responsabili” di fronte alla recrudescenza dell’epidemia, mentre tratteggia le linee del piano di ripresa economica che sarà presentato la prossima settimana.

Spagna: 3.594 nuovi casi Covid, aumenta terapia intensiva. In un giorno in Spagna sono stati rilevati 3.594 nuovi casi di Covid-19, il 42 per cento a Madrid. Mancano invece i dati della Comunità Valenciana. Sono state ricoverate 922 persone, 15 in più di quelle conteggiate il giorno prima, portando il numero totale dei ricoverati a 5.903, di cui 697 in reparti di terapia intensiva, 20 in più del giorno precedente.

Coronavirus ulime notizie | Parigi “zona rossa” per Belgio, test o quarantena. Il ministero belga degli Esteri ha aggiunto Parigi alla lista delle destinazioni europee non più autorizzate. Chi entrerà in Belgio in arrivo dalla capitale francese dovrà fare un test o autoisolarsi. Della lista fanno parte la Romania, alcune regioni di Bulgaria e Croazia, gran parte della Spagna e tre dipartimenti francesi. Il Belgio, con 82 mila casi e quasi 10 mila morti, è tra i paesi più colpiti in rapporto alla popolazione (11 milioni di abitanti).

Ucraina chiude di nuovo frontiere a stranieri. A causa del nuovo aumento di contagi in diverse regioni del mondo, il governo ucraino ha deciso di chiudere nuovamente le sue frontiere agli stranieri. Il provvedimento è entrato in vigore ieri per 30 giorni. Come precisato dal ministro all’Interno Arsen Avakov, la misura non riguarderà alcune categorie di viaggiatori, comprese le persone con un permesso di soggiorno in Ucraina o chi è solo in transito attraverso il Paese, così come non riguarda i membri di missioni internazionali e umanitarie o gli autisti di mezzi adibiti al trasporto merci.

Berlino aggiorna regole su quarantena e test rientri. Quarantena obbligatoria per chi rientra in Germania dalle zone a rischio, registro digitale, proroga delle restrizioni di viaggio fuori dall’Unione europea, niente più test anti-Covid obbligatori per i vacanzieri al loro ritorno: il governo tedesco ha aggiornato le misure volte a controllare il Coronavirus dopo il deciso aumento dei nuovi contagi.

Brasile: il figlio di Bolsonaro Flavio ha il Covid, asintomatico – Il figlio maggiore del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, il senatore Flavio Bolsonaro, ha annunciato di essere risultato positivo al nuovo Coronavirus ma di essere asintomatico. L’ufficio del 39enne senatore ha assicurato che Flavio “si sente bene”, si è posto in autoisolamento a casa e si sta curando con la clorochina, già usata dal padre, a sua volta contagiato e grande sostenitore del farmaco anti-malaria. Flavio è il quarto membro della famiglia presidenziale a risultare positivo al virus.

Negli Usa altri 1.132 morti e 36.368 nuovi casi – Gli Usa hanno registrato nell’ultimo giorno altri 36.368 casi di Coronavirus, per un totale di 5.773.766 infezioni dall’inizio dell’epidemia. Registrati anche altri 1.132 decessi, per un totale di 178.347 morti.



