Crede che il Coronavirus sia una bufala legata al 5G: la moglie viene contagiata e muore

Crede che il Coronavirus sia una bufala legata al 5G, ma la moglie viene contagiata e muore: protagonista dell’incredibile vicenda è una coppia statunitense. Secondo quanto raccontato dalla Bbc, Brian Lee Hitchens, tassista della Florida, e sua moglie Erin erano convinti che il Covid-19 fosse un’invenzione fabbricata ad arte e legata alla rete 5G o che, comunque, non fosse nulla di più di una normale influenza. Per questo motivo entrambi non hanno mai indossato la mascherina né rispettato le norme di distanziamento sociale. I due, però, si sono dovuti ricredere quando entrambi, all’inizio di maggio, hanno contratto il Coronavirus. Ma se l’uomo è riuscito a guarire, altrettanto non si può dire della moglie, che all’inizio di agosto è deceduta a soli 46 anni per delle complicazioni scaturite proprio dal Covid-19.

Intervistato dalla Bbc, l’uomo si è detto pentito per ciò che ha fatto. “Pensavamo che il governo lo stesse usando per distrarci o che aveva a che fare con il 5G, ma questo virus è reale e colpisce le persone in modo diverso. Non posso cambiare il passato. Posso solo vivere oggi e fare scelte migliori per il futuro. Non fare come me: se devi uscire per favore usa la saggezza e non essere sciocco come me, così non ti succederà la stessa cosa che è successa a me e mia moglie”.

