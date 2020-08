Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 27 agosto: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 27 agosto 2020.

È di 21.932 (+1.179) persone attualmente positive, 35.463 (+5) morti e 206.554 (+225) guariti, per un totale di 263.949 (+1.411) casi, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 21.932 attualmente positivi, 1.131 (+76) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 67 (-2) necessitano di terapia intensiva, mentre 20.734 (+1.105) si trovano in isolamento domiciliare. Aumentano ancora i casi in Italia: oggi, infatti, sono 1.411 i nuovi contagi registrati a fronte dei 1.367 di ieri. Resta alto, tuttavia, il numero dei tamponi effettuato: 94.024 contro i 93.529 test realizzati ieri. La Regione che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 286 casi, seguita dall’Emilia-Romagna con 171, dal Lazio con 152 nuovi casi e da Veneto e Campania, rispettivamente con 132 e 130 nuovi casi registrati.

