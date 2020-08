Covid, Briatore pronto a lasciare l’ospedale: “Verrà dimesso domani”

Flavio Briatore è pronto a lasciare l’ospedale: l’imprenditore, positivo al Covid-19, sarà dimesso nel mattino di domani, sabato 29 agosto. Lo rende noto lo stesso ospedale San Raffaele di Milano, precisando che “le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al Coronavirus”.

Briatore è al San Raffaele dal 23 agosto. Secondo quanto riferito dallo stesso ospedale, l’imprenditore è stato inizialmente ricoverato “per una patologia diversa dal Covid-19”: una prostatite, secondo quanto dichiarato in una intervista al Corriere della Sera dallo stesso Briatore e durante un programma tv dalla senatrice Daniela Santanché, sua stretta amica. Briatore, avevano spiegato nei giorni scorsi i medici del San Raffaele è stato “messo in isolamento secondo i protocolli di sicurezza dopo che si è accertata la sua positività al Covid-19”. Ora la notizia della sua imminente uscita dall’ospedale.

