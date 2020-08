Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus ha finora registrato oltre 24 milioni di casi in tutto il mondo, provocando più di 800mila morti. E se in America l’epidemia frena, così come dichiarato dall’Oms, in Europa si riaffaccia l’incubo di una seconda ondata. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 28 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,05 – In India è ancora boom contagi, 77 mila in 24 ore – Nuova Delhi, 28 ago. – Sono 77.266 le nuove infezioni di Coronavirus registrate in India nelle ultime 24 ore: si tratta dell’aumento più drastico di sempre, che porta a 3,39 milioni il numero complessivo dei contagi nel Paese. Lo riferisce il ministero della Sanità indiano. Sempre nelle 24 ore, le vittime sono state 1.057, per un totale di 61.529. Dopo gli Usa e il Brasile, l’India rimane dunque il terzo Paese più colpito dalla pandemia nel mondo.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Usa, oltre 46 mila i nuovi contagi nelle 24 ore. Negli Stati Uniti sono cresciuti di 46.393 casi i nuovi contagi da coronavirus nelle 24 ore. Lo afferma l’autorità sanitaria americana Cdc (Centers for disease control and prevention), stando alla quale il numero complessivo delle infezioni ora ha superato i 5,79 milioni. Sempre nelle 23 ore, sono aumentati di 1239 i decessi causati dal Covid-19, portando il totale delle vittime negli Usa a 178.998.

In Francia superata la soglia 6000 nuovi contagi. La Francia ha nuovamente superato la soglia dei 6000 nuovi contagi da coronavirus. A quanto riferisce la direzione generale della Sanità, nelle 24 ore le infezioni segnalate sono 6111, portando il numero complessivo a 259.698. Sono invece 32 le vittime negli ultimi due giorni, portando il totale a 30.576. Le autorità sanitarie francesi hanno anche reso noto di aver portato a oltre 864 mila il numero dei test effettuati, mentre scende di 65 il numero delle persone ricoverate in ospedale

Germania, 50 euro di multa a chi non porta la mascherina – Multe di almeno 50 euro per chi non indossa le mascherine quand’è obbligatorio. E poi la quarantena ridotta a 5 giorni per chi rientra da zone a rischio in presenza di un tampone negativo, ma anche la fine dei test anti-Covid gratuiti per i vacanzieri di ritorno da aree non considerate a rischio. Come anticipato dai media, sono alcuni dei provvedimenti decisi oggi ad un vertice con la cancelliera Angela Merkel e i governatori dei Laender tedeschi.

Putin: “A settembre un nuovo vaccino russo” – Il presidente russo, Vladimir Putin, ha annunciato il rilascio a settembre di un nuovo vaccino russo contro il Covid-19. “È previsto il rilascio di un altro vaccino a settembre. Il farmaco sarà pronto a settembre, l’acclamato Vector Institute con sede a Novosibirsk ci sta lavorando”, ha dichiarato Putin in un’intervista al canale televisivo Rossiya-1.

Usa, Pence: “Entro fine anno un vaccino efficace” – “Entro la fine dell’anno avremo il primo vaccino efficace contro il Coronavirus”: lo ha assicurato il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, intervenendo alla convention repubblicana da Baltimora. La notizia completa.

India, nuovo record di casi: 75.760 in un giorno – L’India ha registrato un nuovo record di picco di casi Covid-19. Nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 75.760 e i decessi 1.023, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Il bilancio totale dei casi arriva a 3.310.235 e i decessi a 60.472.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

