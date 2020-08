Usa, focolaio di Coronavirus a un matrimonio: 56 contagiati, morta una donna

Negli Usa, un focolaio di Coronavirus scoppiato a un matrimonio ha provocato 56 contagiati, mentre una donna, che non era nemmeno tra gli invitati, è morta qualche giorno dopo. A denunciare la vicenda è il virologo italiano Roberto Burioni, che ha raccontato ciò che è avvenuto durante le nozze sul suo sito MedicalFatcs.it. “Molti sanno che il matrimonio comporta numerose incognite, ma in questo momento dobbiamo sottolinearne una supplementare: il contagio da Covid-19 se non si rispettano le regole” scrive Burioni, che poi racconta come si sono svolti i fatti.

“Il 7 agosto una coppia statunitense ha deciso di coronare il proprio sogno d’amore nonostante l’epidemia in corso, e si è sposata a Millinocket, nel Maine, uno stato del nord-est degli Usa. Il ricevimento si è tenuto in in un locale, il Big Moose Inn. La capacità massima stabilita dalle regole del Maine per i ricevimenti di questo tipo era ed è di 50 persone. Invece al ricevimento ne sono arrivate 65. Non si sa se le misure anticontagio siano state rispettate, ma la mia sensazione è che questo non sia successo. Tra gli invitati c’era una persona ammalata e da quel ritrovo si sono generati (finora) almeno 56 casi di Coronavirus, con un’età che è andata dai 4 ai 91 anni. Purtroppo la storia non è finita bene: una donna è morta venerdì scorso, e al ricevimento non c’era neanche andata. L’ha infettata un partecipante che si è preso il virus al ricevimento e poi l’ha diffuso in giro”.

Burioni ha dunque concluso: “Insomma, il Coronavirus è molto contagioso, è molto pericoloso e se ci si comporta in maniera poco responsabile ci può andare di mezzo anche chi non c’entra niente, come questa sfortunata signora. Il virus non si diffonde da solo: si diffonde solo se non stiamo attenti. E questa è l’ennesima storia che ci insegna quanto sia importante stare attenti”.

