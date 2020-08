Mascherine vietate a Sutri, la decisione del sindaco, Vittorio Sgarbi: “Solo ladri e terroristi si mascherano”

Multa a chiunque indossi la mascherina senza necessità. La decisione, singolare e decisamente controcorrente, arriva dal sindaco di Sutri, paese di 6mila anime nel viterbese: il celeberrimo Vittorio Sgarbi. “Solo ladri e terroristi si mascherano il volto” scrive in una nota il sindaco e critico d’arte, famoso al pubblico italiano per le sue affermazioni non sempre pacate. L’utilizzo della mascherina è stato definito da Sgarbi come una “ridicola forma di ostentazione che nulla ha a che fare con le esigenze sanitarie”.

L’ordinanza firmata dal parlamentare si rifà ad una legge degli anni Settanta, la legge 533/1977, che vieta “l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo”. La motivazione del primo cittadino è molto semplice: “l’uso della mascherina in luoghi pubblici, salvo che per il personale dipendente, appare in evidente contrasto con il tempo dedicato alla nutrizione che prevede di assumere il cibo senza mascherina. Appare quindi contraddittorio che dopo aver mangiato senza mascherina ci si alzi da tavola mettendosela. Si tratta di forme ridicole di ostentazione che nulla hanno a che fare con le esigenze sanitarie”.

Da oggi a Sutri è quindi “proibito l’uso della mascherina all’aperto per evidenti ragioni di salute e al chiuso, salvo che in caso di assembramento, dalle ore 18.00 alle 6.00 del mattino, come specificamente indicato dal Dpcm del 16 agosto 2020″. Chi sarà visto portare la mascherina per proteggersi dal Covid-19, quindi, “sarà multato in ordine alla legge 533/1977 in materia di ordine pubblico che all’articolo 2 prevede che non ci si possa mascherare in volto”.

