Sgarbi a Viola durante il programma di Adriana Volpe: “Ma chi ca**o sei?”

Vittorio Sgarbi si è esibito in un nuovo show nel corso del programma condotto da Adriana Volpe su TV8. Ospite in studio, il parlamentare e critico d’arte ha insultato Alessio Viola, al timone della trasmissione insieme a Volpe. “Se penso che con le tasse che pago contribuisco al suo stipendio, cambierei Paese”, ha detto Viola. A quel punto, Sgarbi è esploso “Ma tu chi caz*** sei? Sei qua a fare polemica apposta, ti stai agitando per dire stupidaggini col cervello inesistente che hai. Sei una nullità. Lo stipendio di cui parli non lo paghi tu. Capra assoluta”. Dopo un tentativo di mediazione da parte di Adriana Volpe, il sindaco di Sutri rincarato la dose, affermando: “Ma tu te lo meriti lo stipendio? Ma che conduttore sei? Perché te lo meriti se sei un conduttore del cazzo. Farete un po’ più ascolti rispetto a quello che fate di solito, vi restituisco quello che mi avete dato”.

