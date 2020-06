Sgarbi a Carfagna: “Maestrina ignorante” – VIDEO

In un video condiviso sulla sua pagina Facebook, Vittorio Sgarbi è tornato sulla questione mascherina in Aula, dopo che ieri Mara Carfagna lo ha rimproverato per non indossarla. “Abbiamo visto l’inaudito richiamo, l’arroganza di una vicepresidente della Camera che con aria da maestrina o da preside mi ha detto di mettere la mascherina”, ha dichiarato il parlamentare in quota Forza Italia nel video. Ieri, giovedì 11 giugno, dopo che il critico d’arte si è presentato per la seconda volta nell’emiciclo senza mascherina, la vicepresidente della Camera aveva affermato: “Onorevole Sgarbi, indossi la mascherina, non è che qui ci sono 629 imbecilli e uno intelligente. È una questione di rispetto dei colleghi, infatti sono loro che chiedono il rispetto delle regole”. Oggi, con una mascherina gialla legata agli occhiali, Sgarbi replica: “Nel suo ordine, basato sulla sua assoluta ignoranza, sembrerebbe che da parte mia ci fosse stato un gesto polemico. Io la mascherina ce l’avevo, la tenevo legata agli occhiali. Qualcuno ha detto che devo indossare la mascherina alle orecchie? Ignorante”.

Leggi anche:

1. Carfagna a Sgarbi: “Si rimetta la mascherina, non è che noi siamo imbecilli e lei è l’unico intelligente” | VIDEO 2. Sgarbi si infuria e si rifiuta di indossare la mascherina, seduta sospesa alla Camera | VIDEO 3. Deputati di Lega e Fdi tolgono la mascherina, lite alla Camera. Fratoianni: “Voi sputacchiate” | VIDEO 4. Coronavirus, Sgarbi: “Voglio andare a Vo’, voglio andare a Codogno. Non c’è nessun virus, ribellatevi!” | VIDEO

Potrebbero interessarti Zona Rossa, la pm Rota a TPI dopo aver sentito Conte: “Spettava al Governo? Ad oggi non ho altro da aggiungere” L'assurda Rimborsopoli del Piemonte (di Selvaggia Lucarelli) Zona rossa, la scienza si smarca dalla politica: "Vi avevamo avvisato, non ci avete ascoltato"