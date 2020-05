Camera, deputati Lega e Fdi tolgono mascherine: è polemica | VIDEO

Momenti di tensione stamattina, giovedì 14 maggio 2020, alla Camera dei deputati durante le discussioni degli ordini del giorno sul decreto Covid. Alcuni deputati della Lega e di Fratelli d’Italia, infatti, protestando con forza contro le accuse di Giovanni Currò (M5S) si sono alzati in piedi e hanno tolto le loro mascherine, urlando verso il collega. Subito, sono stati richiamati dal vicepresidente Fabio Rampelli, che li ha invitati a tenere “un comportamento consono all’istituzione”.

Ma nel frattempo, sugli scranni dell’Aula, è montata la polemica. Sono stati diversi, infatti, i parlamentari che si sono lamentati del comportamento dei leghisti e degli altri deputati di destra che, togliendosi la mascherina, non hanno rispettato le misure di sicurezza per l’emergenza Coronavirus. Durissimo l’intervento di Nicola Fratoianni, di LeU: “Non intendo continuare a lavorare in un’Aula – ha detto – in cui, per insultare, i colleghi della Lega e della destra continuano sistematicamente a togliersi la mascherina a urlare e a sputacchiare”.

Il dibattito si è acceso quando la discussione verteva sui problemi dei frontalieri, cioè quei cittadini che risiedono in uno Stato ma lavorano in un altro. I deputati del centrodestra hanno rivolto forti accuse nei confronti del governo, scatenando la reazione di Currò, che ha puntato il dito contro la Lega e la sua discutibile gestione dell’emergenza Coronavirus soprattutto nelle Regioni in cui governa. E’ stato in quel momento che si è creata la bagarre, con molti deputati che si sono abbassati la mascherina, incuranti delle regole.

