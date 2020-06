Carfagna a Sgarbi: “Indossi la mascherina, non siamo imbecilli” – VIDEO

“Onorevole Sgarbi, indossi la mascherina, non è che qui ci sono 629 imbecilli e uno intelligente”, sono le parole con cui la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, si è rivolta in Aula a Vittorio Sbarbi, che si aggirava nell’emiciclo senza mascherina. Il parlamentare in quota Forza Italia, infatti, si è tolto la mascherina dicendo di sentirsi male e non poter respirare, dopo una serie di episodi simili in cui si è scagliato contro i politici e il governo che impongono di indossare il dispositivo di sicurezza ingiustamente. Sgarbi era stato ripreso una prima volta quando si era avvicinato senza mascherina ai banchi del governo. Dopo un secondo richiamo, Carfagna ha perso la pazienza, minacciando di espellerlo dall’Aula. “È una questione di rispetto dei colleghi, infatti sono loro che chiedono il rispetto delle regole”, ha esclamato la ex ministra del governo Berlusconi, chiedendo l’ausilio dei questori per far rispettare le regole. Il critico d’arte alla fine si è adeguato.

Leggi anche: 1. Sgarbi si infuria e si rifiuta di indossare la mascherina, seduta sospesa alla Camera | VIDEO 2. Deputati di Lega e Fdi tolgono la mascherina, lite alla Camera. Fratoianni: “Voi sputacchiate” | VIDEO 3. Coronavirus, Sgarbi: “Voglio andare a Vo’, voglio andare a Codogno. Non c’è nessun virus, ribellatevi!” | VIDEO

Potrebbero interessarti Cosa prevede il Family Act approvato in Cdm: c'è l'assegno universale per i figli “Le SS erano guerrieri della luce”: bufera sul primo assessore leghista della Regione Sicilia Da lunedì scatta la Fase 3: ecco cosa prevede il nuovo Dpcm firmato da Conte