Vittorio Sgarbi difende Sergio Sylvestre

Anche Vittorio Sgarbi ha commentato la performance di Sergio Sylvestre alla finale di Coppa Italia che ha visto in campo Napoli contro Juventus. L’ex di Amici ha cantanto l’Inno di Mameli e, tradito dall’emozione, ha dimenticato le parole sollevando un mare di polemiche sui social.

Sgarbi ha preso le sue difese: “Vorrei che soltanto stranieri cantassero il nostro inno, vorrebbe dire che lo spirito italiano è dentro di loro”, ha detto a Quarta Repubblica. Ma non tutti la pensano come lui: “Stasera Sgarbi ha toppato con l’inno, ma da lui possiamo aspettarci di tutto. Stavolta è stato antipatico e anti italiano”, scrive un utente su Twitter. “Ogni tanto non sa quello che dice”, ha replicato un altro. E ancora: “Stavolta non sono d’accordo”.

Leggi anche: 1. Sergio Sylvestre spiega perché ha sbagliato a cantare l’Inno nazionale / 2. Coppa Italia, gaffe di Sergio Sylvestre durante l’inno di Mameli. Dimentica una strofa | VIDEO/ 3. Sergio Sylvestre, chi è il cantante che ha sbagliato l’Inno di Mameli allo Stadio Olimpico/ 4. Matteo Salvini si scaglia contro Sergio Sylvestre: “Dove l’hanno trovato?”/ 5. Ferrara, consigliere leghista mette ‘Mi piace’ a un post contro Sergio Sylvestre che inneggia a Hitler

Potrebbero interessarti Ascolti tv lunedì 22 giugno: Il giovane Montalbano, Robin Hood, Quarta Repubblica Temptation Island 2020: ecco quando inizia la nuova stagione Il giovane Montalbano: anticipazioni prossima (quinta) puntata