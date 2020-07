Mega rissa social tra Chef Rubio e Sgarbi: “Manco oggi hai sco*** eh?”. Il botta e risposta senza freni

Chef Rubio contro Vittorio Sgarbi

Tra Chef Rubio e Vittorio Sgarbi volano stracci. Il critico d’arte commenta su Twitter la notizia dell’italiano convertito all’Islam che affermava che il Coronavirus fosse un dono di Allah. “Ma come fa un pugliese di 38 anni, di Bari, a trasformarsi in un militante dell’Isis e da Nicola cambiare il nome in Issa? Ecco cosa accade quando si sostituiscono le orecchiette con il kebab…”, scrive Sgarbi. A quel punto interviene Chef Rubio che sotto al post commenta: “Manco oggi hai sco*** eh? Non ce pensa’”. Immediata la risposta di Sgarbi al cuoco romano: “Ti è finito il Last al limone e non sai come ammazzare il tempo, vero?”.

Leggi anche: Sgarbi risponde a Carfagna sulla mascherina in Aula: “Maestrina ignorante, io la indossavo” | VIDEO

Potrebbero interessarti Roma, positivo al Covid fermato a Termini: viaggiava da 5 giorni Flavio e Gianluca morti per 15 euro. Il pusher confessa: "Ho venduto io il metadone" “La liquirizia ostacola l’ingresso del Coronavirus nelle cellule”: lo studio della Federico II di Napoli