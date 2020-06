Vittorio Sgarbi scoppia in lacrime in diretta tv: “Non doveva morire”

Vittorio Sgarbi sconvolto per la morte di Giulio Giorello scoppia a piangere in tv

Vittorio Sgarbi, ospite a Io e Te, il nuovo programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Pierluigi Diaco, è scoppiato in lacrime in diretta ricordando Giulio Giorello, il filosofo scomparso a 75 anni. Il critico d’arte, seduto nel salotto di Rai 1, ha deciso di ripercorrere l’amicizia con Giorello, tornando all’infanzia e alla sua passione per la cultura. Ma, proprio all’inizio dell’intervista, Sgarbi ha dovuto interrompersi, perché commosso. “Oggi non sto bene”, ha spiegato il critico d’arte. “Ieri è morto Giulio Giorello, un amico”.

Giorello era stato ricoverato circa un mese fa al Policlino di Milano causa Coronavirus, ma il filosofo era stato dimesso una decina di giorni fa. Purtroppo, due giorni prima di morire le sue condizioni di salute erano peggiorate. “Era stato ricoverato per covid”, ha spiegato Sgarbi al pubblico di Rai 1, “poi era stato dimesso. Ma forse ha aggravato le sue condizioni. Non doveva morire”. Anche Diaco si è commosso e ha chiesto un applauso al pubblico per Giorello. “Io non ho pianto molte volte: ho pianto per la morte di mio zio, che è stato così importante per me. Non so se ho pianto per i miei genitori, è stato un dolore inevitabile ma era anche inevitabile che morissero. Mia madre è morta a 89 anni, mio padre a 97”.

Sgarbi ha poi voluto raccontare del suo infarto. “Ho avuto l’intuizione di andare dal medico più vicino. Mi hanno detto che se avessi aspettatio un’altra mezz’ora sarei morto. Dopo l’intervento, ho scritto subito un articolo d’arte per il Corriere della Sera e il caporedattore mi ha risposto ‘Ma non eri morto?’. Mi vennero a trovare un sacco di persone, da Bonaccini a Berlusconi, era diventata una festa”. Poi, il critico ha concluso dicendo: “Una volta superato il pericolo, non bisogna fare le vittime”. Qui potete recuperare la puntata di oggi pomeriggio con ospite Vittorio Sgarbi.

