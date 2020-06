Vittorio Sgarbi ha rischiato di annegare: salvato dalla figlia | VIDEO

Vittorio Sgarbi rischia di annegare, salvato dalla figlia

Tanta paura per Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte ieri pomeriggio ha rischiato di annegare. Sgarbi soggiornava presso un resort di Palase e, recatosi in una delle spiagge del litorale di Pala, nel sud dell’Albania, ha voluto sfidare la forza del mare, tuffandosi in acqua. A raccontare lo spiacevole episodio sono stati i collaboratori del critico d’arte. Sgarbi è stato colto dalla forza delle onde e d’improvviso è scomparso in mare. Quando è riapparso, era in palese difficoltà. Per fortuna, in suo soccorso sono arrivati la figlia Alba (nata dalla relazione con una cantante lirica albanese) e un bagnino del resort, che l’hanno aiutato a raggiungere la riva.

Com’è evidente dal video diffuso dall’ufficio stampa, vediamo il critico d’arte immergersi da solo nelle acque agitate del mare, mentre la figlia lo richiama agitata, cercando di farlo tornare a riva. In pochi attimi, la violenza del mare l’ha trascinato giù. Per fortuna, sulla spiaggia era presente la figlia che l’ha aiutato a mettersi in salvo. In spiaggia, oltre a Sgarbi e la figlia, erano presenti anche i collaboratori del critico d’arte e il sindaco di Valona – che è anche un medico – Drigan Leli.

Vittorio Sgarbi ha rischiato di annegare, chi è la figlia Alba che l’ha salvato

Alba, classe 1998, è nata a Tirana e sua madre è Kozeta, un’artista conosciuta in Albania come soprano lirico. Sgarbi, nel salotto di Barbara D’Urso, tempo fa presentò le sue due figlie, raccontando del primo incontro con Kozeta, durante un concerto presso la Camera dei deputati. Alba, che non è cresciuta con il padre ma con la madre in Albania, si è riavvicinata a Sgarbi in seguito alla morte del compagno della madre. Oltre ad Alba ed Evelina, Sgarbi ha anche un figlio, Carlo. “Ho avuto culo con i figli: sono venuti benissimo. Grazie alle loro madri che sono state brave. Alba, la mia ultima figlia non poteva essere migliore: è brava, elegante, seria e si sposerà soltanto in chiesa, preferibilmente presto. E poi è albanese, il popolo che preferisco”, ha dichiarato Vittorio Sgarbi in un’intervista sul settimanale Chi.

Leggi anche:

1. Coronavirus, lite tra Sgarbi e Pregliasco sul farmaco Avigan: “Lei è un irresponsabile, non devono farla parlare” | VIDEO / 2. Sgarbi: “Silvia Romano va arrestata, o si pente o è complice dei terroristi”

Potrebbero interessarti Ascolti tv venerdì 5 giugno: Il coraggio di Angela, Amici Speciali, Sabbia Rosso Sangue Irama, il toccante monologo dedicato a George Floyd: testo integrale e video Amici Speciali, Irama vince il talent di Maria De Filippi