Vittorio Sgarbi: “Silvia Romano va arrestata”

“Silvia Romano va arrestata”. Così Vittorio Sgarbi in un post su Facebook, pubblicato ieri, domenica 10 maggio, nel giorno della liberazione della cooperante italiana dopo diciotto mesi di prigionia. “Se mafia e terrorismo sono analoghi – ha scritto Vittorio Sgarbi – e rappresentano la guerra allo Stato, e se Silvia Romano è radicalmente convertita all’Islam, va arrestata (in Italia è comunque agli arresti domiciliari) per concorso esterno in associazione terroristica. O si pente o è complice dei terroristi”, continua Sgarbi nel post.

Nel durissimo attacco a Silvia Romano, Sgarbi sembra dimenticare l’articolo 19 della Costituzione italiana che difende la libertà di culto di ogni cittadino italiano: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.

Le parole di Vittorio Sgarbi su Silvia Romano sono state commentate da Andrea Scanzi: “Quando l’arteriosclerosi arriva, non ha pietà. Arrestate Vittorio Sgarbi, o quel che ne resta. È moralmente oltre ogni vomito”, ha scritto sulla sua pagina Facebook il giornalista de Il Fatto Quotidiano.

