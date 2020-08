Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 25 milioni i casi di contagio da Covid-19 nel mondo, e la pandemia ha provocato finora più di 842.500 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 31 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Nelle ultime 24 ore in Francia 5.413 nuovi casi – Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5.413 nuovi casi di contagio da Coronavirus in Francia, in linea con quanto registrato ieri. Lo ha reso noto il ministero della Salute. I decessi sono stati quattro che portano il bilancio totale delle vittime a 30.606.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

In Italia la media del contagio è sotto quella europea – La pandemia di Coronavirus è tornata a farsi sentire in molti paesi europei. Guardando ai contagi, però, l’Italia è sotto la media continentale. Nel nostro paese, infatti, nelle ultime due settimane si sono registrati 20 contagi ogni 100mila abitanti, mentre la media europea è di 46, secondo le statistiche laborate dallo European Centre for Disease Prevention and Control. Sulla stessa media dell’Italia ci sono Regno Unito e Germania. La Francia registra invece 82 positivi pgni 100mila abitanti, la Croazia 80, la Romania 84. Peggio di tutti è messa la Spagna: 205 nuovi positivi ogni 100mila abitanti.

Nel mondo più di 25 milioni di casi – Sono più di 25 milioni i casi di coronavirus in tutto il mondo, più della metà dei quali negli Usa, secondo il bilancio della France Press in base a fonti ufficiali. In totale le infezioni registrate sono 25.029.250 e le vittime 842.915. Quasi 4 contagi su 10 sono stati accertati negli Stati Uniti e in Brasile, i due Paesi più colpiti con rispettivamente 5.960.652 casi (182.760 decessi) e 3.846.153 casi (120.262 decessi).

In India nuovo record di casi, 78.761 in 24 ore – L’India registra un nuovo record di contagi di coronavirus in un giorno: sono 78.761 le infezioni registrate nelle ultime 24 ore. L’India è il terzo paese più colpito dall’epidemia, con più di 3,5 milioni di infezioni. Le vittime sono più di 63 mila.

