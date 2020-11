Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Ancora in calo i nuovi casi di Coronavirus in Italia, ma influisce anche il numero di tamponi, più basso nel weekend. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, lunedì 30 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Locatelli: “Zone bianche? Per ora restiamo ai tre colori” – Aggiungere una ‘zona bianca’ a zona rossa, arancione e gialla, individuando con quella un’area in cui numeri in calo della pandemia consentirebbero un po’ più di libertà, magari con bar e ristoranti che possano rimanere aperti anche la sera. “Fermiamoci per ora ai tre colori che conosciamo, poi dopo Natale ne riparliamo…”. E’ la risposta a distanza, attraverso ‘Che tempo che fa’ su Rai3, del professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e componente del Comitato tecnico scientifico che monitora l’andamento epidemiologico da Covid, al governatore della liguria, Giovanni Toti, che ha formulata l’idea. E martedì Toti la tradurrà in proposta in occasione della Conferenza delle regioni di martedì.

Ore 06.30 – Regioni alpine chiedono ok ad apertura impianti sciistici – Nella prima domenica d’Avvento arriva una richiesta dalle regioni alpine italiane in merito all’apertura degli impianti di risalita. Da Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Alto Adige, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia, c’è una proposta per dare il via alla stagione sciistica già prima di Natale. Il pacchetto, che sarà sottoposto al governo, riguarda l’apertura degli impianti di risalita già durante le festività ma solo ad ospiti di alberghi (vale anche un solo pernottamento) e proprietari o inquilini delle seconde case. Un documento che è stato stilato a seguito dell’apertura degli impianti da parte della Svizzera. Per quanto concerne l’Austria, mercoledì il governo di Vienna indicherà la road map che intenderà seguire. Le Regioni chiedono un ascolto da parte del governo “che consenta l’apertura degli impianti di risalita” seguendo il criterio proposto “e che permetta la mobilità regionale”. Secondo gli assessori regionali, “la soluzione proposta al governo Conte permette di avviare la stagione invernale con gradualità e solo in questo modo si potranno applicare i protocolli di sicurezza che abbiamo approvato lunedì scorso e metterli alla prova”.

Ore 06.00 – Scuola, Azzolina: “Non percorribile ipotesi lezioni di domenica” – In classe nel weekend? “Il sabato tanti ragazzi vanno già a scuola, specie nel sud. La domenica non credo sia percorribile, non lo vogliono famiglie e personale docente e scolastico”. Lo ha detto il ministro dell’istruzione, Lucia Azzolina, intervenendo in collegamento alla trasmissione ‘Live Non è la D’Urso’ su Canale 5, a proposito dell’ipotesi che, per evitare assembramenti e rischio di maggior contagio dal lunedì al venerdì in caso di riapertura generale delle scuole, si possa fare attività didattica in presenza anche nel fine settimana.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Il bollettino – Le persone attualmente positive al Covid sono 795.771 (+6.463), 54.904 i morti (+541) e 734.503 i guariti (+13.642), per un totale di 1.585.178 casi (+20.648): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei attualmente positivi, 32.879 (-420) sono ricoverati in ospedale, 3.753 (-9) necessitano di terapia intensiva, mentre 759.139 (+6.892) si trovano in isolamento domiciliare. Diminuiscono i nuovi casi (20.648 contro i 26.323 di ieri) a fronte anche di un minor numero di tamponi effettuati: 176.934 contro i 225.940 test di ieri. Continua il decremento sia dei ricoveri ordinari che delle terapie intensive. Per quanto riguarda la Regioni, quella che registra il maggior aumento dei nuovi casi è la Lombardia con 3.203 nuovi contagi, seguita dal Veneto con 2.617, dalla Campania con 2.022 e dal Piemonte con 2.021 nuovi casi. Il bollettino.

Festa abusiva in hotel a Napoli, multe per 18 ragazzi – A Napoli, agenti del Commissariato Vicaria – Mercato, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in una struttura alberghiera di corso Umberto per la segnalazione di una festa con musica ad alto volume e la presenza di numerose persone. I poliziotti hanno appreso dall’addetto alla reception che si stava svolgendo una festa privata organizzata da alcuni ragazzi. In effetti, nell’area comune della struttura, adibita a discoteca, vi erano diversi clienti tra i 19 e i34 anni intenti a ballare e privi della mascherina; alcuni di essi si sono allontanati mentre altri 18 sono stati identificati e sanzionati, insieme all’addetto della reception, per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

Vaia (Spallanzani): “No rilassamento, virus pronto a colpire i fragili” – Come a maggio, quando avvertivamo che non era il caso di abbandonarsi ad atteggiamenti di lassismo e invitavamo i giovani a non ascoltare i cattivi maestri e di fare attenzione alle riaperture e soprattutto alla fatidica data del 14 settembre (riapertura delle scuole e connessa problematica dei trasporti), oggi ribadiamo: non è il tempo del rilassamento”. Lo afferma il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, aggiungendo: “Ai tanti italiani che hanno finora applicato con rigore e serenità le regole oggi dico: non fidiamoci del nemico. È in difficoltà, ma pronto a colpire i più fragili”.

Il piano del governo per la vaccinazione anti-Covid – Il prossimo 3 dicembre il ministro della Salute Roberto Speranza presenterà in parlamento il piano del governo per la vaccinazione anti-Covid: ecco alcune anticipazione del programma messo a punto dall’esecutivo. Secondo quanto svelato da La Repubblica, l’idea del governo è quella di creare un hub ogni trentamila abitanti con drive in, palestre, ospedali da campo, oltre ai medici di base e agli ospedali, dove poter vaccinare la popolazione una volta che le prime dosi del siero anti-Covid saranno arrivate. A gestire le vaccinazioni sarà il personale delle Asl, affiancato dagli uomini dell’esercito. Qui tutti i dettagli.

Dpcm 3 dicembre, le indiscrezioni: vietati gli spostamenti tra Regioni a Natale – Mancano pochi giorni alla scadenza dell’attuale Dpcm con le norme per contenere la pandemia da Covid-19 in Italia: il 3 dicembre i cittadini si aspettano un nuovo provvedimento, che stabilirà il perimetro di azione di ognuno di noi nel periodo del Natale. E proprio in vista delle festività, secondo le ultime indiscrezioni, il governo sarebbe ormai orientato a imporre un nuovo divieto di spostamento tra Regioni, comprese quelle in fascia gialla. Qui tutti i dettagli.

Locatelli: “Via restrizioni con 6-7mila casi al giorno” – “Il sistema di misure differenziate in rapporto ai livelli di rischio ha funzionato. Ora dipende da come ci comporteremo. Se trascorreremo in modo assolutamente responsabile le festività. in tre o quattro settimane potremmo scendere a 6-7mila casi al giorno, un numero che consente di fare contact tracing contribuendo a impedire la propagazione incontrollata del virus. Ma quest’anno dobbiamo scordarci grandi tavolate a Natale, feste in piazza e concerti per Capodanno”. Lo dice a ‘La Stampa’ Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e componente del Cts, che inviata a trascorrere le feste “Con gli affetti più cari in un numero assolutamente limitato di persone. Lo dobbiamo a noi stessi alle persone care e alla memoria di chi non c’è più”, sottolinea. Leggi l’articolo completo.

Leggi anche: 1. Calabria, Lombardia e Piemonte diventano arancioni da domenica. Liguria e Sicilia gialle / 2. Coronavirus, Iss: “Decrescita dei contagi ma a Natale evitate aggregazioni e spostamenti” / 3. Coronavirus, verso la chiusura dei ristoranti a Natale e Santo Stefano

4. Covid, la Svizzera apre le piste da sci: “Nessun focolaio, italiani benvenuti” / 5. Vaccino Astrazeneca, Pregliasco a TPI: “Per dire che è efficace al 90% ora servono nuovi approfondimenti” / 6. Chi è Guido Longo, il nuovo commissario alla Sanità della Calabria

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti A Milano arriva il tampone sospeso come regalo di Natale Milano Animal e Climate Save: “Il Covid-19 si lega ad allevamenti e crisi ecologica” Qualità della vita: Pordenone in testa, ultima Foggia