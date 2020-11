Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Sono oltre 62 milioni i casi di Coronavirus accertati finora nel mondo, a fronte di più di 1 milione di morti. Qui le ultime notizie sul Covid in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 30 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – Francia sotto i 10 mila nuovi positivi, i morti sono 198 – I nuovi positivi al Covid-19 accertati in Francia sono 9.784, riportando la crescita sotto i diecimila casi giornalieri; il tasso di positività è dell’11,1%. I morti nelle ultime 24 ore sono 198 e il totale sale a 52.325.

Ore 06.30 – Brasile registra altri 24.468 nuovi positivi accertati – Il Brasile ha registrato oggi 24.468 nuovi casi di coronavirus e 272 morti. Dall’inizio della pandemia, i contagiati sono 6.314.740 e i morti sono 172.833.

Ore 06.00 – New York riapre le scuole elementari dal 7 dicembre – New York City riaprirà le scuole elementari e offrirà lezioni in presenza per alunni di tutte le età a partire dal 7 dicembre, nonostante la recente ondata di casi di coronavirus: l’ha annunciato il sindaco Bill de Blasio, che ha deciso dopo l’insistenza dei genitori. Il sindaco ha annunciato l’abbandono dell’ordinanza che prevedeva la chiusura di tutte le scuole se la percentuale di test positivi supera il 3 per cento per sette giorni consecutivi, mentre attualmente i casi sono in aumento a New York – il più grande distretto scolastico del Paese – e la percentuale attuale è del 3,1 per cento.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Kurz: “Sci e turismo vanno visti separatamente” – “Stagione dello sci e turismo vanno visti separatamente: non voglio anticipare nulla, mercoledì presenteremo il nostro piano”. Lo ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz nel corso di un’intervista al quotidiano Kleine Zeitung, il più grande giornale regionale austriaco, in merito all’inizio della stagione sciistica sulle Alpi in questi giorni al centro della discussione a livello europeo. “Il dibattito deve essere differenziato – dice Kurz -. In primis, le piste da sci in Austria sono attualmente chiuse. In secondo luogo, per quanto dispiaciuto, le strutture sportive e ricreative non faranno parte della prima fase dell’apertura. Terzo luogo, nel prossimo futuro vogliamo rendere praticabili più sport possibili soprattutto se si svolgono all’aperto e sono individuali. Una cosa è chiara: l’après-ski (le quotidiane feste al termine della giornata sulla neve, ndr.) non tornerà prima di un anno”.

Singapore, donna positiva partorisce bimbo con anticorpi – Una donna, che era stata contagiata dal coronavirus mentre era incinta a marzo, ha partorito un bambino con gli anticorpi, offrendo nuovi indizi sulla trasmissione dell’infezione da madre a figlio. Il piccolo è nato senza Covid-19 ma con gli anticorpi del virus, riporta il quotidiano locale Straits Times, citando la neo mamma. Per l’Oms ancora non è chiaro se una donna incinta possa trasmettere il virus al feto o al bambino. Al momento non è stata trovata traccia di virus attivo nei campioni di liquido amniotico o nel latte materno.

Germania, altri 14.611 contagi e 158 morti – La Germania ha registrato 14.611 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del Robert Koch Institute, che riporta 158 nuovi decessi. Il totale dei contagi nel Paese sale così a 1.042.700 con 16.123 morti.

Francia, governo deve rivedere limite di 30 fedeli a messa – Il Consiglio di Stato francese ha ordinato al governo di rivedere, entro tre giorni, il decreto con cui limita a 30 persone il numero di fedeli autorizzati a partecipare alle cerimonie religiose. “Il primo ministro deve modificare, entro tre giorni le disposizioni, adottando misure strettamente proporzionate per vigilare sui raduni e le riunioni nei luoghi di culto”, ha stabilito quello che è il più alto tribunale amministrativo francese.

Giappone, record di casi: 2.688 in 24 ore – Il Giappone ha registrato un record di casi da Covid-19: 2.688 ieri, secondo il bollettino ufficiale diffuso dalle autorità sanitarie oggi. Come riportano i media nazionali, il dato segna l’incremento maggiore di contagi su base giornaliera dall’inizio della pandemia. Il bilancio totale nel Paese è di 145.365 casi e 2.119 morti, con 32 decessi nelle ultime 24 ore. Record anche per i ricoveri in terapia intensiva: sono 440 secondo il ministero della Sanità.

Leggi anche: 1. Calabria, Lombardia e Piemonte diventano arancioni da domenica. Liguria e Sicilia gialle / 2. Coronavirus, Iss: “Decrescita dei contagi ma a Natale evitate aggregazioni e spostamenti” / 3. Coronavirus, verso la chiusura dei ristoranti a Natale e Santo Stefano

4. Covid, la Svizzera apre le piste da sci: “Nessun focolaio, italiani benvenuti” / 5. Vaccino Astrazeneca, Pregliasco a TPI: “Per dire che è efficace al 90% ora servono nuovi approfondimenti” / 6. Chi è Guido Longo, il nuovo commissario alla Sanità della Calabria

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Nigeria, attacco jihadista in un villaggio: almeno 110 morti Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Singapore, donna positiva partorisce bimbo con anticorpi Francia, manifestazioni e scontri in tutto il Paese contro la legge che vieta di filmare la polizia in servizio