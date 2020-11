In Italia e nel resto d’Europa è iniziata una flessione dei contagi, ma la situazione è ancora molto difficile. Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro nella conferenza stampa al Ministero della Salute, sabato mattina, commentando i dati in Italia tra il 16 e il 22 novembre ha detto: “Abbiamo ancora un’incidenza elevata, 321 casi per 100mila abitanti nel lasso di tempo dei 7 giorni”

Ci sono infatti Regioni che superano i 700 casi e altre che riescono a mantenersi a due cifre: la situazione è molto variegata lungo la penisola. “Tutte le Regioni tranne due o tre restano ancora a rischio alto. Nove in particolare sono a rischio alto da più di tre settimane e il loro sforzo sanitario rischia di essere troppo pesante”, commentano dall’Iss.

“Non dobbiamo abbassare la guardia – ha sottolineato Brusaferro – perché la curva è ancora molto alta, il numero di casi quotidiani resta significativo e l’impegno delle strutture sanitarie intenso. Evitare gli assembramenti, restare a distanza e usare le mascherine devono restare dei mantra per far decrescere la curva. Bisogna inoltre rispettare quarantena e isolamento, per i positivi e i loro contatti”.

E questo non solo per i malati di Covid: “Riuscire a mantenere le terapie intensive per il coronairus sotto al 30 per cento vuol dire garantire il 70 per cento restante per altre patologie”. In vista del Natale, per il presidente dell’Iss, “le prossime settimane saranno critiche. Se non rispetteremo le regole, le curve ripartiranno. Questo dovrà essere per noi un Natale unico. Con questi numeri non possiamo immaginare spostamenti di massa”.

