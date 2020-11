Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 29 novembre: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 20.648

Decessi: 541

Tamponi effettuati: 176.934

Guariti: 13.642

Ricoveri in ospedale: -420

Ricoveri in terapia intensiva: -9

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 795.771

Casi totali: 1.585.178

Decessi: 54.904

Guariti: 734.503

Ricoverati in terapia intensiva: 3.753

Ricoverati in ospedale: 32.879

In isolamento domiciliare: 759.139

Secondo il bollettino di oggi, domenica 29 novembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 20.648 i nuovi casi, contro i 26.323 di ieri, con 176.934 tamponi (ieri erano stati 225.940).

Le persone attualmente positive al Covid sono 795.771 (+6.463), 54.904 i morti (+541) e 734.503 i guariti (+13.642), per un totale di 1.585.178 casi (+20.648): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei attualmente positivi, 32.879 (-420) sono ricoverati in ospedale, 3.753 (-9) necessitano di terapia intensiva, mentre 759.139 (+6.892) si trovano in isolamento domiciliare. Diminuiscono i nuovi casi (20.648 contro i 26.323 di ieri) a fronte anche di un minor numero di tamponi effettuati: 176.934 contro i 225.940 test di ieri. Continua il decremento sia dei ricoveri ordinari che delle terapie intensive. Per quanto riguarda la Regioni, quella che registra il maggior aumento dei nuovi casi è la Lombardia con 3.203 nuovi contagi, seguita dal Veneto con 2.617, dalla Campania con 2.022 e dal Piemonte con 2.021 nuovi casi.

