Covid, il post polemico sul Natale dell’infermiera della foto simbolo

“Preoccupatevi di non fare il Natale in ospedale”: lo scrive sul suo profilo Facebook l’infermiera della foto simbolo della prima ondata di Covid. Elena Pagliarini, questo il suo nome, è diventata nota per essere la protagonista di un’immagine, diventata virale sui social, che la ritraeva china sulla scrivania mentre riposava per pochi minuti dopo aver lavorato per numerose ore in un reparto Covid di un ospedale di Cremona. “Non era ancora finito il turno ma ero stremata” raccontò poi l’infermiera 40enne in un’intervista.

Ora, l’operatrice sanitaria è tornata a far parlare di sé per un post pubblicato sul suo profilo Facebook. L’infermiera, infatti, è intervenuta per commentare le polemiche inerenti alle possibili restrizioni sul pranzo di Natale scrivendo: “Grande preoccupazione per il pranzo di Natale. Preoccupatevi di non farlo in ospedale o magari di non farli mai più, i pranzi”. Parole forti che hanno ricevuto diversi commenti positivi, ma anche molte critiche. In molti, infatti, hanno accusato la donna di fare terrorismo, ricoprendola addirittura di insulti.

