CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 19.573 persone attualmente positive, 34.675 morti e 184.585 guariti, il bilancio relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, martedì 24 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Meloni: “Non so se autorizzeremo scostamento di bilancio” – “Non mi sento di dire su due piedi che autorizzeremo lo scostamento di bilancio senza colpo ferire. Gli 80 miliardi che abbiamo già autorizzato sono fino ad oggi stati utilizzati pessimamente. Il dl rilancio lo racconta bene”. Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, a Cartabianca su Rai3.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Scuola: le prime linee guida per tornare in classe – “L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti (per i quali sono raccomandabili l’utilizzo di visierine ‘leggere’ e, quando opportuno, dei guanti di nitrile) non devono far venire meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi”. Sono alcune delle indicazioni contenute in una bozza del Piano scuola 2020-2021, che indica le linee guida per la ripresa dell’attività scolastica a settembre.

“La colazione e la merenda – si legge ancora nel Piano – andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini; il pasto – completo, comprensivo di primo, secondo, contorno, acqua e frutta – sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati”. Per quanto riguarda l’orario di ingresso dei bambini, si sottolinea che già ora avviene in una “fascia temporale aperta (dalle 7.30 alle 9), fascia che potrà essere adeguata alle nuove condizioni, programmata e concordata con i genitori. Analogamente potrà avvenire per le fasce di uscita, al termine dell’orario scolastico”.

Il piano sarà reso noto giovedì. Frequenza scolastica in turni differenziati, organizzazione della classe in più gruppi di studio, formati anche da alunni di diverse classi ed età: sono le prime linee guida del piano. Scuola anche al sabato, dove non già prevista, su delibera degli organi collegiali. L’attività didattica a distanza resterà, ma solo in misura marginale e solo per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, dove “le opportunità tecnologiche, l’età e le competenze degli studenti lo consentono”. Qui la notizia completa

Speranza: “Faremo tutto il necessario per vaccino” – “Proteggere le persone con il vaccino è la priorità. Faremo tutto il necessario per arrivare a quel punto”. Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, in un colloquio realizzato con il quotidiano statunitense Washington Post durante la visita alla IRBM di Pomezia, l’azienda italiana che sta lavorando, in collaborazione con l’Universita di Oxford, alla sperimentazione del vaccino contro il Covid-19. “Non possiamo immaginare di scommettere solo su questo vaccino. Ma questo è il vaccino che, secondo i nostri scienziati, arriverà prima degli altri. In questo momento, non c’è nessun’altra società che dice che potremmo avere il vaccino entro la fine dell’anno. Mi fa venire la pelle d’oca pensare che stiamo parlando della possibilità di salvare vite umane”, scrive il Washington Post, riportando il colloquio del Ministro con i ricercatori della IRBM.

Galli: “Rischio infezione da fuori, virus non rabbonito” – “È evidente che ci siano dall’estero rischi di infezione da Coronavirus, basta vedere quello che sta succedendo in Germania con i mattatoi. Ma questo lo sapevamo già quando si è deciso di riaprire i nostri confini. L’importante è che a livello di ogni regione sia approntato un apparato di sorveglianza tale da monitorare e migliorare l’attenzione e l’organizzazione quando arrivano turisti stranieri”. È quando dichiarato Massimo Galli, direttore del dipartimento Malattie infettive dell’ospedale “Sacco” di Milano, ad Agorà su Raitre. “Il problema è che il virus non si è affatto rabbonito e presenta una capacità di diffusione maggiore in caso di un focolaio nuovo: i nuovi infetti saranno più efficienti nel trasmettere l’infezione rispetto ai vecchi infetti, che magari da tempo coabitano con virus”, ha concluso Galli.

Sileri: “Non ci sarà seconda ondata come la prima” – “Sono convinto che una seconda ondata grave come la prima non ci sarà, e questo grazie ai comportamenti responsabili adottati soprattutto dai cittadini. La circolazione del virus in questo momento è bassissima”. Lo ha affermato il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, intervenendo nel corso del programma Agorà su Raitre. E ancora: “Dobbiamo trasformare la grande paura, giusta all’inizio, in consapevolezza che il virus esiste e che circola ma in modo leggero. Dobbiamo riappropriarci della nostra vita usando però sempre moderazione e autocontrollo”. “Nei prossimi mesi – ha spiegato Sileri – ci saranno altre ‘zone rosse’, limitate a Rsa, condomini, isolati, piccole aree con all’interno positivi scoperti spesso proprio grazie all’ottimo uso dei tamponi”.

Locatelli, l’Italia rischia per i casi all’estero – “L’Italia è attualmente messa bene a parte alcuni focolai locali che comunque andavano messi in conto perché fanno parte della storia di un’epidemia. Quanto succede fuori deve però costituire un chiaro segnale di allarme”: lo ha detto il professor Franco Locatelli, membro del Comitato tecnico scientifico di supporto al governo, in una intervista al Corriere della Sera. “L’attenzione non deve essere alta, di più. Deve mantenersi altissima. Ci vuole poco a riaccendere la miccia del virus. Non dimentichiamo come tutto è cominciato. Noi a fine gennaio ci occupavamo della coppia cinese giunta in Italia e ricoverata allo Spallanzani e in Lombardia il Sars-Cov-2 già circolava. Il Paese non è blindato. La gente si muove da un continente all’altro ed è impossibile controllare tutti” (Qui i dettagli).

