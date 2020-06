Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus continua a causare migliaia di vittime nel mondo. Preoccupa il bilancio in Iran, in Russia e nelle Filippine, che registrano cifre record in poche ore. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 24 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Germania, nuovo focolaio a Berlino: 44 positivi – Non c’è pace per la Germania. Dopo i focolai scoppiati nel mattatoio Toennies e il conseguente lockdown disposto nel distretto di Guetersloh, ora si registra un nuovo focolaio in un condominio di Berlino, nel quartiere di Friedrichshain. Sono in totale 44 i positivi, tutti messi in quarantena. Le autorità in queste ore stanno tracciando tutti i contatti avuti dagli infetti negli ultimi giorni per capire se l’entità del focolaio sia più vasta. I positivi sono tutti asintomatici o paucisintomatici, e tra loro vi sono anche dei bambini. Nei giorni scorsi si era registrato un altro focolaio nella capitale tedesca, nel quartiere di Neukoelln, con 100 positivi e quasi 400 famiglie messe in quarantena.

Ore 06.30 – Usa, oltre 121 mila morti e 2,3 milioni di casi – Sono 121.029 i morti negli Usa dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus. Secondo i rilevamenti della Johns Hopkins University, il numero totale delle persone contagiate è finora di 2.332.850.

Ore 06.00 – Oltre 100mila morti in America Latina e Caraibi – La regione dell’America Latina e dei Caraibi ha superato ieri i 100.000 decessi per coronavirus, più della metà dei quali avvenuti in Brasile, secondo un bilancio AFP basato su dati ufficiali. La pandemia sta accelerando nella regione, che ora ammonta a 2,1 milioni di casi di Covid-19, con Brasile, Messico, Perù e Cile i Paesi più colpiti.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Iran, altri 121 morti e 2.445 nuovi casi – L’Iran ha registrato 2.445 nuovi casi di Coronavirus in 24 ore, portando il numero totale di infezioni accertate a 209.970, secondo l’agenzia di stampa ufficiale Irna. Un portavoce del ministero della Sanità ha dichiarato durante il suo aggiornamento quotidiano che 121 persone sono morte tra lunedì 22 e martedì 23 giugno, portando a 9.863 il numero delle vittime. Sono inoltre 169.160 i pazienti guariti dal Cavodi-19 dall’inizio della pandemia.

Djokovic è risultato positivo al test del Coronavirus – Il tennista Novak Djokovic è risultato positivo al test del Coronavirus. Ne ha dato notizia l’agenzia Tanjug. Dopo Dimitrov e Coric che avevano partecipato al torneo benefico promosso proprio dal numero uno del tennis, ecco un nuovo caso. Ed è ormai sempre più bufera sulla manifestazione con cene, strette di mano e abbracci poco sicuri ai tempi del Coronavirus. Qui la notizia completa

Russia, quasi 600mila casi – La Russia ha registrato 7.425 nuovi casi di Coronavirus, in 24 ore, arrivando così a sfiorare le 600mila infezioni a livello nazionale. Secondo i dati forniti dal centro operativo per la gestione dell’emergenza Covid, il totale dei casi è arrivato a 599.705. I nuovi decessi confermati sono 153, col totale del bilancio delle vittime salito così a 8.359. I malati dimessi dall’ospedale nelle ultime 24 ore sono stati 12.013 e 356.429 in totale.

Germania, nuovo lockdown per distretto Guetersloh – La Germania ha reintrodotto il lockdown nel distretto di Guetersloh, a causa del focolaio scoppiato nel mega mattatoio di Toennis. Lo hanno annunciato oggi le autorità locali. Si tratta della prima volta che nel Paese vengono reintrodotte le misure di confinamento. L’intero distretto di Guetersloh, nell’Ovest del Paese, sarà sottoposto a lockdown, ha reso noto il ministro presidente del Land Nord Reno-Westphalia, Armin Laschet. “Per la prima volta in Germania, riporteremo un intero distretto alle misure che erano applicate settimane fa”, ha spiegato. Oltre 1.500 dei quasi 7 mila lavoratori del mattatoio di Toennis sono risultati positivi al Covid-19 finora. Qui la notizia completa.

Coronavirus, incremento record nelle Filippine, 1.150 nuovi casi – Le Filippine hanno registrato un incremento record di nuovi casi di Covid-19: 1.150 in 24 ore. Lo ha annunciato il ministro della Salute, come riferito da Reuters. Il totale dei contagi confermati nel Paese sale così a 31.825, con il bilancio delle vittime aggravatosi di nove decessi, per un totale di 1.186.

Leggi anche: 1. Tennis, Djokovic positivo al Coronavirus: si teme focolaio all’Adria Tour 2. Caso pronto soccorso Sicilia gestiti dalla Lombardia, dopo articolo TPI il M5S presenta interrogazione 3. De Luca vi fa ridere? La sua violenza verbale fa male alla sinistra ed è un regalo a Salvini

4. Decreto Rilancio, arriva il bonus occhiali: la proposta e come potrebbe funzionare 5. Conte e la trattativa sul Recovery Fund: i nodi ancora da sciogliere 6. Germania, ora i focolai fanno paura: l’indice di contagio schizza a 2,88. “Enorme rischio pandemico”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Egitto, rapita l'attivista per i diritti umani Sanaa Seif George Floyd, l’agente arrestato esce dal carcere e va a fare la spesa: “Non ti vogliamo qui” |VIDEO Will Smith: "Mio padre mi picchiava, ho ancora le cicatrici"