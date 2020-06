Decreto Rilancio, arriva il bonus occhiali: la proposta e come potrebbe funzionare

L’introduzione di un bonus per l’acquisto di occhiali da vista è tra le proposte contenute negli emendamenti di modifica presentati per il Decreto Rilancio, varato con lo scopo di risollevare l’economia italiana dopo l’emergenza Covid-19 e attualmente in esame in Commissione Bilancio alla Camera. A proporre l’emendamento sono stati i parlamentari Benedetta Fiorini e Paolo Russo di Forza Italia, insieme ad Alessandro Pagano della Lega. Una proposta analoga era stata presentata anche da Ubaldo Pagano del Pd.

L’idea del bonus nasce da una proposta della Commissione Difesa Vista Onlus, con l’obiettivo di tutelare la salute della vista tenendo conto del difficile periodo di crisi economica che sta colpendo molte famiglie italiane. Con l’aumento dell’utilizzo dei dispositivi elettronici durante il periodo di emergenza, secondo la Onlus sarebbe importante mettere i cittadini nelle condizioni di proteggere la propria vista.

Come ottenerlo

La proposta prevede un bonus da 50 euro, che potrebbero essere spesi per l’acquisto di occhiali o lenti a contatto nei centri ottici da giugno a dicembre 2020. La somma sarebbe erogata per chi appartiene a una fascia di reddito bassa, misurata con l’indicatore Isee (massimo 15mila euro). Il bonus sarebbe erogato attraverso un voucher di 50 euro a persona. La spesa sarà coperta con un fondo di importo stanziato pari a 100 milioni di euro, secondo quanto riporta Notizie.it. Un altro obiettivo sarebbe quello di aumentare, a partire dal 2021, le agevolazioni fiscali per l’acquisto di dispositivi medici (categoria che comprende anche gli occhiali da vista) dall’attuale 19 per cento al 50 per cento.

Nel caso in cui l’emendamento del Dl Rilancio venisse approvato, per l’erogazione bisognerà attendere il successivo decreto interministeriale, che dovrà essere emanato dal ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e Finanze, e che stabilirà le modalità per presentare le domande ed ottenere il voucher.

