Germania, ora i focolai fanno paura: l’indice di contagio schizza a 2,88. “Enorme rischio pandemico”

In Germania si alza il livello di allarme dovuto a un nuovo balzo per l’indice R0, che è passato da 1,79 a 2,88, secondo l’Istituto Robert Koch. Il nuovo indice è frutto della media degli ultimi quattro giorni. Un dato preoccupante che scaturisce dal terribile focolaio scoppiato nel mattatoio di Guetersloh, nel Land tedesco del Nord Reno-Vestfalia. In Germania è già diventato “il disastro della Tönnies”. Sono saliti a 1.331 i contagiati da Covid-19 nel più grande mattatoio d’Europa. L’infezione si allarga di ora in ora, man mano che giungono i risultati dei tamponi completati l’altro ieri sui circa 6.500 addetti della Tönnies, l’azienda proprietaria dell’impianto. Mancano ancora gli esiti di circa 2 mila prelievi.

Le autorità del Land hanno visitato il luogo che è diventato l’epicentro di un nuovo focolaio di infezione, temendo una seconda ondata di contagi. Tuttavia, contrariamente a quanto ipotizzavano i media, il premier del Nord Reno Westfalia, Armin Laschet, dopo aver visitato il mattatoio ha per il momento escluso un nuovo lockdown a livello regionale. Anche se c’è un “enorme rischio pandemico”, l’infezione è chiaramente localizzata all’interno del mattatoio e non c’è un “salto significativo” nel resto della popolazione, ha detto Laschet.

