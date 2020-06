Migranti, 28 positivi a Coronavirus su “nave quarantena” Moby Zaza a Porto Empedocle

Sono 28 i migranti risultati positivi al Coronavirus tra i 209 salvati in acque internazionali dalla nave Sea Watch. I profughi erano stati trasferiti sulla “Moby Zazà“, nave destinata alla quarantena che si trova a Porto Empedocle (Agrigento). Gli esiti dei tamponi effettuati sui migranti sono arrivati stamattina.

Uno di loro è stato evacuato e trasferito al reparto di malattie infettive dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove ormai da settimane erano stati dimessi tutti i pazienti Covid. L’uomo, originario del Camerun, inizialmente era stato ricoverato, nella notte tra domenica e lunedì, come caso sospetto di tubercolosi. Il tampone per Covid-19 ha poi dato esito positivo.

In un post pubblicato su Facebook il segretario della Lega Matteo Salvini scrive: “”Razzisti!”, “Allarmisti!”, “Fateli sbarcate subito!” dicevano a me e al governatore della Sicilia Musumeci!”, usando l’hashtag #portichiusi. Dopo la notizia del primo migrante risultato positivo il leader del Carroccio aveva scritto: “Pericolosi per la salute pubblica. Mentre Conte si appresta a smantellare i Decreti sicurezza e spalanca i porti, le Ong portano in Italia immigrati positivi al Coronavirus, come quello sbarcato dalla tedesca Sea Watch e ora ricoverato in Malattie infettive, con altri casi sospetti. Questo governo mette in pericolo l’Italia e gli italiani”.

