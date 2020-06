Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 24 giugno: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia vengono diramati attraverso un bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 24 giugno.

È di 18.655 persone attualmente positive (-918), 34.644 morti (-31, frutto di un ricalcolo dei deceduti dei giorni scorsi nella provincia di Trento. Le vittime di oggi sono comunque 30) e 186.111 guariti (+1.526) per un totale di 239.410 casi (+190) il bilancio aggiornato dell’epidemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino diramato (in ritardo, oggi) dalla Protezione Civile. Dei 18.655 attualmente positivi, 1.610 sono ricoverati con sintomi (-243), 107 sono ricoverati in terapia intensiva (-8), mentre 16.938 sono in isolamento domiciliare (-667). Oggi sono stati realizzati 53.266 tamponi a fronte dei 40.485 test effettuati ieri. Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati è dello 0,36 per cento (ieri era dello 0,3 per cento).

Dei 190 tamponi positivi, 88 sono stati rilevati in Lombardia (46,3 per cento), 44 in Emilia-Romagna e 22 in Piemonte. In Campania sono 11 i nuovi positivi, mentre le altre Regioni non superano i 10 nuovi contagi (6 nel Lazio, 5 in Toscana, 4 nelle Marche e 1 in Liguria, Abruzzo, Sicilia, Bolzano, Sardegna, Valle d’Aosta). Nessun nuovo contagio in Basilicata, Calabria, Molise, Friuli, Trento e Puglia. Per quanto riguarda il numero dei morti, quelli delle ultime 24 ore sono 30, ma il totale dei deceduti da inizio pandemia è calato rispetto a ieri a causa di un ricalcolo nella provincia autonoma di Trento. Nessuna vittima in 11 regioni: Veneto, Marche, Campania, Sicilia, Abruzzo, Trentino Alto-Adige, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata.

