CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 21,212 persone attualmente positive, 34,610 morti e 182,453 guariti, il bilancio relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile. Dopo l’aumento di due giorni fa, i ricoverati nei reparti di emergenza scendono a 152. In Lombardia 165 dei nuovi contagi. In 11 Regioni nessun decesso. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, domenica 21 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7 – Sequestrate oltre 26,3 milioni di mascherine. Dall’inizio dell’emergenza Covid-19 la Guardia di finanza ha denunciato 655 persone per i reati di frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, falso e ricettazione, constatato sanzioni amministrative in 138 casi e sequestrato oltre 26,3 milioni di mascherine e dispositivi di protezione individuale, 724 mila confezioni e 85 mila litri di igienizzanti (venduti come disinfettanti). A renderlo noto sono le stesse fiamme gialle.

In Veneto superati i 2mila morti – In Veneto sono stati superati i 2mila morti da Coronavirus dall’inizio dell’emergenza. A confermarlo è il bollettino della Regione Veneto che parla di 2002 decessi. Salgono a 19.238 i positivi, 3 in più rispetto a ieri. Sono 12 invece i pazienti in terapia intensiva, uno in più di ieri.

Coronavirus, torna in carcere il broker della cocaina Ventrici – Francesco Ventrici, 48enne di San Calogero, nel Vibonese, uno dei principali narcotrafficanti di cocaina e importatori dello stupefacente dal Sud America all’Europa. Ad aprile,, in piena emergenza Coronavirus aveva lasciato il carcere per far rientro nella sua abitazione e scontare la pena (quasi 30 anni di reclusione) agli arresti domiciliari a causa delle condizioni di salute. In via provvisoria, quindi, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria aveva disposto il differimento dell’esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare. La decisione è stata ora revocata e Ventrici è stato portato nel carcere di Bologna.

Coronavirus, studio: 4 italiani su 10 “poco propensi” a vaccino – Secondo uno studio oltre 4 italiani su 10 potrebbero non vaccinarsi contro il Coronavirus. Nonostante da mesi virologi, infettivologi, epidemiologi e tutta la comunità scientifica ripetano che la vera arma di difesa dal Covid e l’unico modo per tornare a una forma di effettiva normalità sia la vaccinazione di massa (appena un vaccino sarà disponibile), i dati che emergono da una recentissima ricerca condotta dall’EngageMinds HUB dell’Università Cattolica dicono in maniera sorprendente di una grande fetta della popolazione pari al 41 per cento che colloca la propria propensione a una futura vaccinazione tra il “per niente probabile” o a metà tra “probabile e non probabile”.

Prof positivo al Coronavirus, esami di maturità sospesi a Pizzo Calabro – Un insegnante di 65 anni, residente a Nicotera Marina, in provincia di Vibo Valentia, un docente membro della commissione degli esami di maturità dell’Istituto Nautico di Pizzo Calabro, è risultato positivo al Coronavirus. L’uomo aveva avuto contatti con una coppia di Palmi positiva al Covid-19 rientrata da Bologna. Nei giorni scorsi il prof aveva partecipato agli esami al Nautico di Pizzo in due occasioni con altri 20 docenti della stessa commissione. Giunta a Pizzo la notizia della positività del docente, è scoppiato il panico anche fra i 12 maturandi che si erano presentati con tanto di mascherina e visiera, e la seduta è stata interrotta. Gli ingressi a scuola sono stati sbarrati ed è scattato un piano di emergenza che prevede adesso la somministrazione dei tamponi a quanti hanno avuto contatti diretti con il docente positivo. È stata disposta la sanificazione dei locali.

Mancata zona rossa, Crisanti sarà il super consulente della procura di Bergamo: “Ora voglio scoprire la verità”. Nuovi sviluppi per l’inchiesta per epidemia colposa: con la nomina a perito di parte del direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia di Padova sbarca in Lombardia il “modello Veneto”. Leggi l’articolo completo.

Bucci: “Nuovi casi non contagiosi? Mancano i dati” – In un lungo e critico post su Facebook il biologo Enrico Bucci, professore aggiunto alla Temple University di Philadelphia, scrive: “Prestigiosi commentatori dichiarano, prima che i dati siano disponibili e le pubblicazioni peer reviewed, che i nuovi positivi non sono contagiosi. Restiamo in fiduciosa attesa per conoscere numerosità del campione, caratteristiche cliniche dei soggetti campionati, rapporto con gli altri studi pubblicati, e soprattutto causa delle nuove infezioni che si stanno verificando, al netto delle fantasiose interpretazioni secondo le quali i nuovi positivi sarebbero tutti vecchi casi, in cui la PCR registra niente altro che RNA di virus estinti (altra splendida definizione fornitici da qualche clinico)”.

Nelle Marche terzo giorno senza casi accertati. Nelle Marche non sono stati accertati, nelle ultime 24 ore, nuovi casi di ‘Covid-19’ rispetto ai 549 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi. È la terza volta che accade nel mese di giugno e la quinta volta dal 2 febbraio scorso, quando è stato registrato il primo caso di positività nella regione. Nell’arco della stessa giornata, inoltre, sono stati effettuati anche 521 test del percorso guariti, che fanno salire a 1.070 il totale dei tamponi testati nelle 24 ore. Dall’inizio della crisi pandemica, i casi accertati restano dunque 6.768, il 8,8% dei 76.777 test effettuati per individuare i nuovi positivi. Lo si apprende dal primo bollettino quotidiano del Gores, il gruppo operativo regionale che coordina l’emergenza sanitaria.

Fase 3: Lazio, da oggi ok sale scommesse, da 1 luglio concerti entro limiti dpcm. Da oggi nel Lazio ripartono le attività nelle sale scommesse ma “non è comunque consentito l’utilizzo delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi Vlt/Awp), al fine di evitare assembramenti di persone”, mentre dal primo luglio sono consentite le attività di sale bingo, sale slot e sale giochi. E sempre dal primo luglio ok agli spettacoli aperti al pubblico come i concerti e poi a fiere, congressi, e cerimonie, “consentite secondo un numero di spettatori o presenti anche superiore ai limiti di spettatori previsti dal Dpcm del governo in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi, secondo le modalità determinate dagli organizzatori dell’evento, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza”. È quanto prevede la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

