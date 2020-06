Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono circa 8,6 milioni i casi di Coronavirus registrati finora nel mondo, a fronte di oltre 460mila decessi. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 21 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,15 – In Sudamerica oltre 2 milioni di casi, in Brasile 50mila morti. Il Brasile è vicino ai 50 mila morti per il Coronavirus, il Sudamerica ha superato i due milioni di contagi accertati. Lo riportano i dati forniti da Afp. Il totale dei casi di Covid-19 nel continente è di 2.007.621. In Brasile, il Paese più grande e più colpito, i casi confermati sono 1.067.579 e i morti 49.976.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Usa: 6 addetti a comizio Trump a Tulsa positivi al Covid – Lo staff della campagna elettorale di Donald Trump ha confermato che sei membri del team che lavorava al comizio di Tulsa sono risultati positivi al coronavirus. Lo riferisce la Cnn. La notizia della positività era stata diffusa dalla Nbc. “Secondo i protocolli di sicurezza, lo staff della campagna è testato per Covid-19 prima degli eventi. Sei membri del team avanzato hanno dato esito positivo su centinaia di test eseguiti e sono state immediatamente implementate le procedure di quarantena”, ha detto Tim Murtaugh, direttore delle comunicazioni della campagna, e ha precisato che nessuno di loro nè chiunque sia stato in contatto immediato con loro sarà al comizio di oggi. “Come precedentemente annunciato, tutti i partecipanti al raduno vengono sottoposti a controlli di temperatura prima di passare attraverso la sicurezza, a quel punto vengono dati braccialetti, maschere e disinfettante per le mani”, ha specificato Murtaugh.

Pechino, contagiato anche bimbo di un anno – C’è anche un bambino di un anno tra i 22 casi di contagio da Coronavirus di oggi a Pechino, dove la settimana scorsa si è sviluppato un focolaio al mercato all’ingrosso di generi alimentari Xinfadi, nel distretto di Fengtai. Lo ha comunicato un funzionario della capitale cinese. Dall’11 giugno, quando si verificò il primo caso di contagio da Covid-19 collegato al mercato Xinfadi, sono 205 i casi di contagio registrati nella capitale cinese,

In India terzo record giornaliero, 14.516 nuovi casi – Notizie preoccupanti dall’India, dove continua la tendenza all’aumento dei contagi giornalieri da Coronavirus. Per il terzo giorno consecutivo, il numero dei nuovi casi verificati nel paese da 1,3 miliardi di abitanti è in crescita, pari oggi a 14.516. Il totale ha così superato i 395 mila, con quasi 13 mila decessi ufficialmente riconducibili al Covid-19 (375 nelle ultime 24 ore). Come riportano i media internazionali, i dati sono stati forniti dal ministero della Salute.

Coronavirus ultime notizie | Papa Francesco dona due respiratori all’Ecuador – Papa Francesco ha deciso di donare due respiratori all’Ecuador per contrastare la pandemia da Coronavirus. L’annuncio, come si legge sul sito della Conferenza episcopale del Paese, arriva dall’Ambasciata ecuadoregna presso la Santa Sede: “L’ambasciatore dell’Ecuador in Vaticano, José Luis Alvarez Palacio ha informato la Nunziatura Apostolica che i dispositivi hanno già lasciato il Vaticano e arriveranno nel Paese nei prossimi giorni”. Al momento, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, in Ecuador i casi positivi di Covid-19 sono 47.322, mentre le vittime ammontano a 3.929.

Bolivia, morte di un paziente affetto da Coronavirus trasmessa in diretta tv: polemiche – Il canale della tv boliviana Pat ha deciso di trasmettere in diretta gli ultimi minuti della vita di un paziente affetto da Coronavirus, mentre i medici cercavano disperatamente di salvarlo. La scelta ha suscitato numerose polemiche nel Paese sudamericano e accuse all’emittente di fare “sensazionalismo”. Il programma si chiama No Lies. I produttori hanno risposto alle critiche hanno risposto spiegando di aver preso la decisione di mostrare le terribili immagini in polemica con le autorità per la loro negligenza nei confronti dei professionisti delle strutture sanitarie. Pat ha trasmesso per oltre mezz’ora l’agonia del paziente, un uomo non identificato, poi deceduto per arresto cardiorespiratorio, in un ospedale di Santa Cruz. (qui la notizia)

In Australia 25 nuovi casi nello stato di Victoria, tornano restrizioni – Lo stato australiano di Victoria ha reintrodotto le misure restrittive che erano state eliminate nelle scorse settimane, dopo un aumento dei contagi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Come spiega la stampa australiana, Daniel Andrews, premier dello stato del Sud la cui capitale è Melbourne, ha detto che limitare il numero delle persone che si possono riunire in uno stesso luogo è il solo modo per scongiurare il rischio di una nuova ondata di contagi. Da domani si sarebbero potute riunire fino a 50 persone nei ristoranti e locali pubblici come biblioteche e musei, ma ora la misura è stata rinviata, mentre il numero dei partecipanti alle riunioni all’aperto fra amici e familiari è stato ridotto da 20 a 10.

In Cina 27 nuovi contagi di cui 22 a Pechino – La Cina conta 27 nuovi contagi da Covid-19 nella giornata di ieri, 22 dei quali nella capitale, Pechino, dove si è sviluppato un focolaio al mercato all’ingrosso di generi alimentari Xinfadi, nel distretto sud-occidentale di Fengtai. Dall’11 giugno scorso, quando è emerso il primo caso di contagio a Pechino dopo quasi due mesi a quota zero, sono 205 i casi di contagio confermati nella capitale cinese. Secondo l’ultimo aggiornamento della Commissione Nazionale per la Sanità, risultano anche quattro casi di contagio provenienti dall’estero e uno sviluppato localmente nella provincia dello Hebei, limitrofa a Pechino, mentre i nuovi casi asintomatici, conteggiati a parte rispetto al totale, sono sette. Dall’inizio dell’epidemia sono 83.352 i casi confermati di persone che hanno contratto il Coronavirus in Cina e il numero di morti rimane fermo a quota 4.634.

