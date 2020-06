Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 21 giugno: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia vengono diramati attraverso un bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, domenica 21 giugno.

Ancora stabile la curva epidemica in Italia: oggi si registra un incremento di 224 casi totali, che complessivamente raggiungono quota 238.499 (ieri erano 238.275). Continua a calare intanto il numero degli attualmente positivi, ora 20.972, precisamente 240 in meno rispetto al dato di 21.212 rilevato 24 ore prima. Il numero dei morti sale a 34.634 dai 34.610 decessi comunicati sabato 20 giugno. Sono quindi 24 i deceduti nell’ultimo giorno. I guariti aumentano di 440 unità, da 182.453 a 182.893. Il dato dei 24 morti è il dato più basso da marzo (ieri il bollettino della Protezione Civile indicava 49 morti nelle ultime 24 ore). Il dato dei 24 decessi è inferiore ai 26 registrati la scorsa settimana e il dato più basso dal 2 marzo, quando l’epidemia era in fase crescente, e morirono 18 persone.

Dei 20.972 attualmente positivi 2.314 risultano ricoverati con sintomi (ieri 2.474), ci sono poi 148 pazienti in terapia intensiva (ieri 152) e 18.510 persone in isolamento domiciliare (ieri 18.586).

Dei 224 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 128 nuovi positivi (il 57,1 per cento dei nuovi contagi). Solo in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna più di dieci nuovi casi, con un aumento di 26 in Piemonte e 23 in Emilia Romagna. Nessun caso in Valle d’Aosta, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sardegna.

