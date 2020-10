Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’ultimo bollettino del Coronavirus in Italia riferisce di 11.705 nuovi casi e 69 morti in 24 ore, sebbene a fronte di oltre 146mila tamponi. La seconda ondata preoccupa tutta Europa, mentre l’epicentro della pandemia resta concentrato tra Stati Uniti, Brasile e India (qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo). Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, lunedì 19 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Scatta il lockdown nel comune di Paulilatino (Oristano) – Scatta il lockdown a Paulilatino, comune del centro Sardegna, dove da domani chiuderanno scuole, negozi, esercizi pubblici e i residenti potranno uscire di casa solo per le urgenze e le esigenze primarie. Il provvedimento è stato adottato in serata, alla luce di alcune valutazioni con le autorità sanitarie, dal sindaco Domenico Gallus che è anche presidente della Commissione sanità del Consiglio regionale. Nel paese sinora sono stati registrati solo due casi di positività al coronavirus, ma nelle ricostruzione della catena di contatti si teme che un gran numero di persone possano essere a rischio. Da qui la decisione di chiudere e fare scattare immediatamente i test sulla popolazione residente. Il lockdown disposto a Paulilatino è il secondo in provincia di Oristano: il mese scorso analogo provvedimento era stato assunto nel piccolo paese di Aidomaggiore, dove il primo ad ammalarsi era stato il sindaco Mariano Salaris.

Ore 06.30 – Azzolina: “Scuola resta aperta, tutelati diritti studenti” – “La scuola resta aperta. Si continua con la didattica in presenza, come chiedevamo. Sono stati salvaguardati i diritti di studentesse e studenti. Possibile implementazione della didattica digitale integrata e flessibilità sugli orari per le scuole superiori ma solo attraverso interventi mirati”. Lo scrive su Facebook la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. “Ricordiamo – aggiunge – che tali misure, per la scuola, non entreranno in vigore da domani, ma fra qualche giorno, per garantire una migliore organizzazione. Nelle prossime ore il Ministero dell’Istruzione darà indicazioni più specifiche alle scuole e alle famiglie”.

Ore 06.00 – Raggi: “Decidono sindaci? Mancano strumenti adeguati” – “I sindaci dovranno disporre chiusure e restrizioni Covid? Mancano dati, informazioni, forze ordine e strumenti adeguati alla richiesta…attendiamo di leggere dpcm”. Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Twitter.

La conferenza stampa di Conte sul nuovo Dpcm – “Questo provvedimento deve consentirci di attraversare questa ondata di contagi. Non possiamo perdere tempo, dobbiamo scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. La strategia non è e non può essere la stessa della primavera. In questi mesi abbiamo lavorato intensamente. Dobbiamo tutelare sanità ed economia, usando un principio di proporzionalità e adeguatezza. Martedì o mercoledì andrò in Parlamento per illustrare le misure del Dpcm”, ha detto il premier. Qui tutte le sue parole.

Roma, morto un medico del San Camillo: bloccati i ricoveri – All’Ospedale San Camillo un medico di 50 anni è morto dopo essere risultato positivo al Covid-19. Come riporta il Messaggero, era un otorino e ha prestato servizio in ospedale di Roma fino a quando non ha iniziato a manifestare i sintomi della malattia. Non è stato ancora accertato dove il medico sia stato contagiato, ma nell’ospedale sono partite le operazioni di tracciamento. La Asl ha bloccato tutti i ricoveri nella struttura. Qui tutti i dettagli.

Locatelli (Css): “Se arriveremo a 600mila contagi, pandemia fuori controllo” – Se il numero di contagiati da coronavirus arriverà o arrivasse in Italia a quota 600mila, allora sì che si potrebbe parlare di pandemia fuori controllo”. Lo ha detto il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, intervenendo al programma tv In mezz’ora in più, su Rai3, parlando del Covid-19. “Non siamo in una situazione di panico né di allarme, solo un terzo del numero di ieri di positivi è in soggetti sintomatici, mentre a febbraio e marzo erano tutti sintomatici”. Locatelli ha spiegato che pur essendo “indubitabile che ci sia stata forte crescita” dei numero di contagi negli ultimi giorni non si può parlare di crescita esponenziale, perché non c’è il prodotto di una variabile per un numero fisso e quindi è diversa da quella lineare, dove c’è un numero che si aggiunge al precedente.

Il bollettino della Protezione civile – Le persone attualmente positive in Italia salgono a 126.237 (+9.302 rispetto a ieri), i morti totali a 36.543 (+69), e i guariti a 251.461 (+2.334), per un totale di 414.241 casi (+11.705): questo il bilancio della pandemia da Coronavirus emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Ieri erano invece stati registrati 10.925 contagiati e 47 morti. Dei 126.237 pazienti attualmente positivi, 7.131 sono ricoverati con sintomi (+514), 750 sono in terapia intensiva (+45) e 118.356 sono invece in isolamento domiciliare (+8.743). Nella giornata di oggi sono stati effettuati 146.541 tamponi, contro i 165.837 di ieri e i 150.377 dell’altroieri. Per quanto riguarda le singole Regioni, sono 2.975 i nuovi casi in Lombardia, 1.376 quelli in Campania, 1.198 nel Lazio, 1.123 in Piemonte e 906 in Toscana. Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi. Qui il bollettino completo.

