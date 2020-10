Coronavirus, morto un medico all’Ospedale San Camillo di Roma. La Asl blocca i ricoveri

Roma, morto medico al San Camillo

Un medico romano è morto all’Ospedale San Camillo dopo essere risultato positivo al Covid. Aveva 50 anni. Come riporta il Messaggero, era un otorino e ha prestato servizio in ospedale di Roma fino a quando non ha iniziato a manifestare i sintomi della malattia, da qui il ricovero allo Spallanzani che purtroppo non ha dato gli esiti sperati. I colleghi dell’istituto hanno confermato che soffriva di polmonite bilaterale in uno stadio avanzato. Non è stato ancora accertato dove il medico sia stato contagiato, ma nell’Ospedale sono partite le operazioni di tracciamento. E tra medici e infermieri è scattato l’allarme dopo che anche al policlinico Umberto I è stato rilevato un cluster di 13 positivi.

Intanto la Asl ha bloccato tutti i ricoveri. “In questo momento ci occupiamo solo delle situazioni più gravi, come i malati oncologici e i pazienti con problemi cardiaci. Il resto è rimandato. È troppo rischioso far venire i pazienti in ospedale se non ci sono emergenze” hanno spiegano al Messaggero dalla Asl Rm3.

