Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono più di 39 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo, con più di 1,1 milioni di morti registrati dall’inizio della pandemia. L’epicentro della pandemia resta concentrato fra Stati Uniti, Brasile e India, mentre in Europa – Italia compresa – si fanno i conti con la risalita dei contagi (qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia). Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 19 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Covid: Sudafrica, positivi il ministro della Sanità e la moglie – Positivi al coronavirus il ministro della Sanità del Sudafrica, Zweli Mkhize e la moglie. “Ora sono in quarantena, così come mia moglie, e resto ottimista che noi guariremo completamente da questo virus”, afferma il ministro in una dichiarazione. Il Sudafrica oggi registra 1.928 nuovi casi che portano il totale dall’inizio della pandemia oltre i 700 mila casi accertati. Finora il totale dei morti è di 18.408.

Ore 06.30 – Francia: Consiglio Difesa rafforza protezione scuole da oggi – Il Consiglio di Difesa presieduto da Emmanuel Macron ha deliberato di rafforzare le misure di sicurezza alla riapertura delle scuole, stamattina, e di agire “concretamente” e con rapidità contro associazioni o individui che propalano messaggi d’odio contro gli insegnanti, ha detto l’Eliseo. Il presidente “ha chiesto che si passi rapidamente all’azione e di non dare tregua a coloro che si organizzano per opporsi all’ordine repubblicano”, ha aggiunto l’Eliseo al termine dell’incontro di 2 ore e mezza con sei ministri e il procuratore antiterrorismo Jean-François Ricard.

Ore 06.00 – Trump: “In Ue dopo lockdown nuova impennata virus” – “Guardate cosa sta succedendo in Europa, dopo il lockdown c’è una nuova impennata del virus”. Così Donald Trump mette l’accento sulla sua linea di riapertura del paese e fine dei lockdown che considera dannosi sul piano economico e poco efficaci nel controllo della pandemia.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Trump: “Abbiamo grandi cure per Covid” – Sul Coronavirus “stiamo svoltando anche senza vaccino” e poi “abbiamo cure incredibili. Scusate: eccomi qua”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante il comizio elettorale Janesville, nel Wisconsin, sottolineando di essersi ripreso alla grande dopo il contagio e di essere la prova vivente del fatto che le terapie Usa funzionano. “Non mi sono sentito troppo bene, non mi sentivo come un presidente dovrebbe sentirsi: come superman”, ha detto Trump. Poi i dottori gli hanno somministrato una serie di farmaci, compreso il cocktail di Regeneron: “Il giorno dopo mi sono sentito come mai prima volevo alzarmi, fare nuovi accordi commerciali per creare posti di lavoro, mi sono sentito in modo incredibile”.

Times: in Regno Unito vaccino subito dopo Natale – Il servizio sanitario britannico si prepara a vaccinare contro il Coronavirus “da subito dopo Natale”: lo rende noto il quotidiano Sunday Times, che cita una comunicazione fatta in privato da Jonathan Van-Tam, il vice consigliere medico del governo, ad alcuni deputati. Van-Tam ha spiegato ai parlamentari la scorsa settimana che i test clinici realizzati finora indicano che c’è un vaccino in grado di “tagliare i contagi e salvare le vite”. Si tratta del vaccino creato all’Università di Oxford e prodotto da AstraZeneca (e a cui lavora anche un’azienda italiana di Pomezia): la sperimentazione è alla fase tre dei test clinici, il che significa che un lancio su gran parte della popolazione è “all’orizzonte già a dicembre”. Per questo, aggiunge il Times, migliaia di persone dell’Nhs, il sistema sanitario nazionale britannico, seguiranno un corso di formazione per somministrare il vaccino entro la fine dell’anno.

Ucraina, influencer negazionista muore dopo contagio – Morto a soli 33 anni per quel coronavirus di cui aveva negato l’esistenza sul suo blog con oltre un milione di follower: si è spento così l’ucraino Dmitriy Stuzhuk, ‘influencer’ che promuoveva una vita salutista e all’insegna del fitness ma che era negazionista sul Covid-19. Stuzhuk era stato contagiato durante un viaggio in Turchia e al rientro in patria era stato ricoverato in ospedale dove è morto a causa di complicazioni cardiache. Tardivo il suo pentimento affidato ai social: “Voglio condividere come mi sono ammalato e mettere in guardia tutti”, aveva scritto, “pensavo che il Covid non esistesse, finché non mi sono infettato. Non ha vita breve! E’ pesante”. Qui tutti i dettagli.

Leggi anche: 1. Allarme terapie intensive: ecco la situazione regione per regione. Se i casi aumentano non siamo pronti / 2. Il mistero delle 1.660 terapie intensive pronte all’uso che le Regioni non hanno ancora attivato / 3. I presidi contro De Luca: “No alla didattica a distanza. La scuola non si ferma” / 4. “Ora fermiamoci 3 settimane”: parla Crisanti / 5. “Giusto il coprifuoco a Roma e Milano”: lo dice Bassetti, il prof del “virus indebolito” / 6. L’allarme dei medici di famiglia: “Nel Lazio sommersi da telefonate”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Insegnante decapitato a Parigi, la Francia scende in piazza: "Je suis Prof" Afghanistan, almeno 12 morti e 100 feriti per autobomba nell’ovest del Paese Muore a 33 anni influencer negazionista. Per lui “Il Covid era una bufala”