CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 99.266 attualmente positivi e 36.372 morti il bilancio sulla pandemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, con il record di 8.804casi registrati in 24 ore. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, venerdì 16 ottobre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 9,00 – Coprifuoco e didattica a distanza: il governo valuta la stretta – Per evitare un nuovo lockdown nazionale e contrastare l’aumento dei casi di Coronavirus registrati negli ultimi giorni in Italia, il governo sta pensando di inasprire le misure anti-Covid attualmente in vigore. In particolare si sta vagliando la possibilità di introdurre un coprifuoco a partire dalle 22 e la didattica a distanza nelle scuole superiori. Leggi l’articolo completo.

Ore 8,30 – Pregliasco: “Solo scuola e lavoro, annullare il resto” – “Possiamo dire che quello sta accadendo era attendibile e atteso. Le seconde ondate sono un fatto storico”. Lo dichiara in un’intervista al Corriere della Sera il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario del Galeazzi di Milano. Ma la situazione, assicura, “è diversa da prima” perché “ogni giorno riusciamo a fare più tamponi”. Tuttavia l’esperto avverte: “Penso sia giusto andare nella direzione di una chiusura netta degli ingressi esterni” perché “dobbiamo essere pronti a quella ipotesi” del lockdown “e prepararci psicologicamente a scenari peggiori, ma senza l’ansia e il senso di vuoto di quella notte pre-lockdown”. Secondo Pregliasco va “sottoscritto un grande patto sociale. Un grande sforzo collettivo per ridurre i contatti al minimo indispensabile. Scuola e lavoro: il resto ora va stornato”.

Ore 8,00 – Sindaco Bergamo: “L’incubo non è finito, ma siamo pronti” – “Non riesco a immaginare un nuovo lockdown, sarebbe drammatico”. Lo dichiara il sindaco di Bergamo, una delle città più colpite dalla prima ondata, Giorgio Gori, il quale afferma che nella sua città si “assiste a una lenta avanzata del contagio, che non ha paragoni con i numeri di sette mesi fa, è perché da noi, e così a Brescia e Lodi, il virus incontra una popolazione che, circa per il 30 per cento, è già stata colpita e ha sviluppato gli anticorpi che credo rallentino la diffusione”. Ma c’è anche un altro motivo: ed è che “dopo l’esperienza traumatica che abbiamo fatto, i bergamaschi sono più attenti. Qui abbiamo imparato la lezione”.

Ore 7,00 – Conte: “Chiudere le scuole non è la soluzione migliore” – “Chiudere così le scuole secondo me non è la soluzione migliore”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte commentando a Bruxelles, al termine della prima giornata del Consiglio Europeo, la decisione del governatore della Campania De Luca di chiudere per due settimane gli istituti scolastici in seguito al balzo dei contagi di Coronavirus nella Regione. Il presidente del Consiglio ha aggiunto che sulla il scuola “ha lavorato tanto e in piena trasparenza: abbiamo detto alla riapertura della scuola che ci sarebbero state delle criticità, ma ci sono tutti gli anni. Abbiamo lavorato per ottenere condizioni di sicurezza e dai dati del ministero dell’Istruzione emerge, anche l’Istituto Superiore di Sanità lo ha confermato, che la curva del contagio a scuola è molto bassa”. Ecco perché Conte non è d’accordo con la decisione di De Luca. “È una soluzione che sembra a portata di mano, molto facile, ma non è il segnale migliore dal punto di vista dei ragazzi. Chiudere subito in blocco tutte le scuole non è il miglior segnale”.

Ministero-Iss: “L’epidemia accelera, è fase acuta” – “L’epidemia da Coronavirus accelera, si è in fase acuta, aumentano i ricoveri. C’è un progressivo peggioramento dell’epidemia di Covid segnalato da undici settimane che si riflette in un aggravio di lavoro sui servizi sanitari territoriali. E per la prima volta si segnalano elementi di criticità elevata relativi alla diffusione del virus nel nostro Paese”. È l’allerta che arriva dalla cabina di regia del ministero della Salute – Istituto superiore di sanità riferito al monitoraggio della fase 2 e con dati relativi alla settimana dal 5 all’11 ottobre, con aggiornamento a martedì 13. Il monitoraggio sottolinea “evidenze di criticità nei servizi territoriali ed aumenti nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica che rischiano, in alcune Regioni, di raggiungere i valori critici nel prossimo mese”. L’indice di contagio RT nazionale è ora a 1,17.

Federica Pellegrini positiva – Dopo Valentino Rossi, anche Federica Pellegrini è positiva al Covid: ad annunciarlo sui social la stessa nuotatrice: “Ho appena ricevuto la brutta notizia – ha detto in una storia su Instagram -, oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l’esito è positivo. Sono positiva al Covid”. (Qui tutti i dettagli)

Valentino Rossi positivo al Covid – “Purtroppo questa mattina mi sono svegliato e non mi sentivo bene. Mi sentivo particolare debole e avevo una leggera febbre, quindi ho chiamato subito il medico che mi ha fatto due test. Il risultato del ‘test rapido PCR’ è stato negativo, proprio come il test che avevo già fatto martedì. Ma il secondo, di cui mi è stato inviato il risultato alle 16 di questo pomeriggio, è stato purtroppo positivo”. A parlare, sui social, è Valentino Rossi: il 9 volte campione del mondo di motociclismo è infatti positivo al Coronavirus. “Sono chiaramente molto deluso – ha aggiunto – per il fatto che dovrò saltare la gara di Aragon. Mi piacerebbe essere ottimista e fiducioso, ma mi aspetto che il secondo round ad Aragon sia un ‘no go’ anche per me. Sono triste e arrabbiato perché ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo e anche se il test che ho fatto martedì è stato negativo, mi sono isolato già dal mio arrivo da Le Mans. Comunque, è così, e non posso fare nulla per cambiare la situazione. Ora seguirò il consiglio medico, e spero solo di guarire al più presto”.

De Luca: “Da domani in Campania scuole chiuse fino al 30 ottobre. Lezioni solo a distanza” – Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato una nuova ordinanza restrittiva dopo l’impennata di casi di Coronavirus all’interno della Regione, registrata negli ultimi giorni. Da domani, 16 ottobre, e fino a giorno 30 scuole e università rimarranno chiuse. Le lezioni si terranno solo a distanza. Ma non solo: stop anche a matrimoni, comunioni, battesimi e altre cerimonie e feste anche private. Sospese le attività dei circoli ludici e ricreativi. Qui tutti i dettagli.

Regno Unito, quarantena obbligatoria per chi arriva dall’Italia – Il Regno Unito ha rimosso l’Italia dalla lista dei Paesi sicuri sul fronte Covid: chiunque arrivi dal nostro Paese a partire da domenica deve osservare un periodo di 14 giorni di auto-isolamento. Lo annuncia il ministero dei Trasporti britannico citato dalla Press Association.

Anticipazione TPI – La Lombardia lavora a una nuova stretta per il Covid: niente lockdown ma c’è la didattica a distanza (parziale) – TPI è in grado di anticipare il contenuto del provvedimento: oltre a Milano, anche Varese e Monza-Brianza sono tra le osservate speciali, ma per ora nessuna chiusura. Limitazioni su frequenza a scuola e spettatori negli impianti sportivi. Qui tutti i dettagli.

Il bollettino della Protezione civile – È di 99.266 persone attualmente positive (+6.821), 36.372 morti (+83), 245.964 guariti (+1.899), per un totale di 381.602 casi (+8.804), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 99.266 pazienti attualmente positivi, 5.796 sono ricoverati con sintomi (+326), 586 sono in terapia intensiva (+47) e 92.884 sono invece in isolamento domiciliare (+6.448). Nella giornata di oggi sono stati effettuati 162.932, contro i 152.196 di ieri. Qui il bollettino completo.

Si registra quindi in Italia un nuovo record di nuovi contagi (8.804), dopo quello registrato ieri (7.332). Record assoluto anche di tamponi. Per quanto riguarda le singole Regioni, ci sono stati 2.067 nuovi casi in Lombardia, 1.127 in Campania, 1.033 in Piemonte, 600 in Veneto, 594 nel Lazio, 581 in Toscana e 432 in Liguria. Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi. Impennata anche nei morti (oggi 83, ieri 43) e nei ricoveri in terapia intensiva (oggi 47, ieri 25).

