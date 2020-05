Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continua a calare la curva dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Dal 18 maggio possibili aperture differenziate tra le varie Regioni, e il Governo valuta anche la possibilità di consentire la visita ad amici. Secondo i dati dell’ultimo bollettino della Protezione civile, ci sono In Italia 81.266 persone attualmente positive (-1.222), 30.911 morti (+172) e 109.039 guariti (+2.452), per un totale di 221.216 casi totali (+1.402). Degli attualmente positivi, 12.865 sono ricoverati in ospedale con sintomi (-674), 952 necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva (-47), mentre sono in isolamento domiciliare 67.449 (-501). Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati effettuati 76.003 test (ieri erano stati 40.740). La percentuale di tamponi positivi su tamponi totali è stata dell’1.85 per cento (ieri 1.83 per cento), mantenendosi comunque molto bassa. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito, invece, le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, mercoledì 13 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 6,30 – Spostamenti tra Regioni: i parametri da rispettare – Il 15 maggio sarà la prima data utile per tracciare un primo bilancio della Fase 2: se i dati saranno positivi, dal 1 giugno sarà possibile, come già anticipato dal governatore della Liguria Toti, passare da una Regione all’altra e quindi anche trasferirsi nelle seconde case. Non tutte le Regioni, però, potrebbero essere aperte liberamente. Le Regioni interessate, infatti, dovranno rispettare dei requisiti indicati dal ministero della Sanità. Gli indicatori da rispettare sono 21, racchiusi in tre requisiti: capacità di monitoraggio, capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti e risultati relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari. Tra i 21 indicatori, illustrati dal Corriere della Sera, vi è il “Numero di casi sintomatici notificati per mese in cui è indicata la data inizio sintomi/totale di casi sintomatici notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo”, la “Percentuale di tamponi positivi escludendo per quanto possibile tutte le attività di screening e il “re-testing” degli stessi soggetti, complessivamente e per macro-setting (territoriale, PS/Ospedale, altro) per mese”, il “Numero di casi riportati alla Protezione civile negli ultimi 14 giorni”, l'”Rt calcolato sulla base della sorveglianza integrata ISS (si utilizzeranno due indicatori, basati su data inizio sintomi e data di ospedalizzazione)” e il “Tasso di occupazione dei posti letto totali di Terapia Intensiva (codice 49) per pazienti COVID-19”.

Ore 6,00 – Accordo raggiunto sulla regolarizzazione dei migranti – “L’accordo sulle regolarizzazioni dei lavoratori è stato raggiunto. Anche per colf e badanti. E anche per gli italiani. Non per le braccia, ma per le persone. Non era questione di bandierine, ma di dare risposte a chi aspettava da tempo legalità e diritti”: lo ha scritto sul suo profilo Twitter il ministro Peppe Provenzano. Secondo quanto trapelato, il compromesso è stato raggiunto su una maggiore esplicitazione del testo in cui si sottolinei che il caporalato e il favoreggiamento dell’immigrazione illegale non sono soggette ad alcuna forma di sanatoria.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino della Protezione Civile – Anche oggi, come ogni giorno, la Protezione civile ha reso noti i numeri della pandemia di Coronavirus in Italia, oltre a presentarli nella conferenza stampa bisettimanale. Secondo i dati pubblicati oggi, in Italia ci sono In Italia 81.266 persone attualmente positive (-1.222), 30.911 morti (+172) e 109.039 guariti (+2.452), per un totale di 221.216 casi totali (+1.402). Degli attualmente positivi, 12.865 sono ricoverati in ospedale con sintomi (-674), 952 necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva (-47), mentre sono in isolamento domiciliare 67.449 (-501). Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati effettuati 76.003 test (ieri erano stati 40.740). La percentuale di tamponi positivi su tamponi totali è stata dell’1.85 per cento (ieri 1.83 per cento), mantenendosi comunque molto bassa.

Governo valuta l’apertura delle visite anche agli amici – Non solo la possibilità di consentire gli spostamenti tra Regioni a partire dal primo giugno. Il Governo, secondo quanto rivelato dall’Ansa, è anche al lavoro per consentire – dal 18 maggio – che si possa andare a fare visita non soltanto ai congiunti, ma anche agli amici. Le discussioni in seno all’esecutivo sono ancora in corso, con alcuni ministri che si sono detti contrari alla proposta, ma se ciò venisse confermato da lunedì prossimo potrebbe essere possibile andare al ristorante o al bar anche con gli amici e non solo con i congiunti. Stesso discorso per le visite a casa: si potrebbe andare anche nell’abitazione di un amico.

Undici donne entrano nei comitati degli esperti. Cinque donne andranno a integrare il Comitato di esperti diretto da Vittorio Colao, aggiungendosi alle quattro già presenti, come annunciato da Palazzo Chigi in una nota. Anche il Comitato tecnico-scientifico sarà integrato da 6 esperte, per garantire la parità di genere. Tra le nuove esperte del comitato di Colao ci sono Enrica Amaturo, professoressa di sociologia all’Università degli Studi di Napoli Federico II; Marina Calloni, professoressa di Filosofia politica e sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e fondatrice di ‘ADV – Against Domestic Violence’, il primo centro universitario in Italia dedicato al contrasto alla violenza domestica; Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell’Istat; Donatella Bianchi, presidente del Wwf Italia; Maurizia Iachino, dirigente di azienda. Qui tutti i loro nomi

Mobilità tra le regioni, Toti: “Probabile dal primo giugno”. Boccia frena: “Solo tra zone a basso rischio”. Il governatore della Liguria Toti riferisce che sulla riapertura della mobilità interregionale il ministro Boccia ha detto: “Prendiamoci ancora una settimana prima di cominciare una valutazione, certamente non riaprirà il 18 maggio, forse il 25 maggio, più probabile il primo giugno”. Ma il ministro mantiene la cautela e a Repubblica.it precisa: “Dipenderà dai dati del monitoraggio delle singole regioni che a partire da giovedì vedremo ogni settimana e saranno sempre pubblici. Due regioni a basso rischio, a maggior ragione se limitrofe, sarà naturale che potranno avere mobilità interregionale. Ma se una regione è ad alto rischio e una a basso rischio ci saranno inevitabili limitazioni automatiche. Questo meccanismo non è stato ancora definito perché è il più complesso e andrà deciso insieme”.

Arcuri attacca: “Le Regioni hanno 55 milioni di mascherine, colpa dei distributori”. “Nelle ultime settimane abbiamo distribuito 36,2 milioni di mascherine, dall’inizio dell’emergenza ne abbiamo distribuite 208,8 milioni. Le Regioni nei loro magazzini ne hanno 55 milioni. Le abbiamo date agli ospedali, al personale sanitario e parasanitario, alle forze dell’ordine, al settore della pubblica amministrazione centrale e locale”. Il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri in conferenza stampa respinge gli attacchi e rimanda ad altri ogni responsabilità legata all’assenza delle mascherine in farmacia al prezzo calmierato di 50 centesimi. “Non è il commissario a dover rifornire le farmacie e i loro distributori, il commissario non si è mai impegnato a farlo”. Arcuri ha ribadito che “il prezzo delle mascherine chirurgiche fissato a 50 centesimi più Iva è e resterà quello” e ha mandato un messaggio chiaro a chi vorrebbe lucrarci sopra: “Gli speculatori e categorie simili dovranno farsene una ragione, la giungla che abbiamo lambito, la speculazione che abbiamo osservato non c’è più e non tornerà”. Il commento di Giulio Cavalli su TPI: “Arcuri, dopo 3 mesi mancano ancora i reagenti per i tamponi: basta scaricare le colpe sui cittadini”.

Boccia: “Non ci sarà normalità fino al vaccino” – “Capisco che tutti abbiano voglia di tornare alla normalità, ma la normalità che abbiamo conosciuto non ci sarà più fino a quando non ci sarà un vaccino. Ci sarà una nuova normalità: i passi prudenti, mai più lunghi della gamba che il governo italiano ha fatto dimostrano che era l’unica cosa saggia che si potesse fare”. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia nel corso di un collegamento con Radio 1.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. Il video con la folla ai Navigli è falsato. Ecco la verità nel filmato di un residente / 2. Esclusivo TPI – Com’è andato davvero il turbolento Consiglio regionale della Lombardia che non ha sfiduciato Gallera: il verbale / 3. “In Lombardia si rischia ancora di morire come mosche. Per la sanità occorre un commissario, ecco chi”: la proposta di Milano 2030

4. Massimo Galli a TPI: “La notte del paziente 1 ho sbagliato anche io” / 5. Bar, ristoranti, parrucchieri, negozi e palestre: le regole per la riapertura / 6. Coronavirus, l’intervista al direttore dello Spallanzani Francesco Vaia | VIDEO

7. “È un’influenza, è colpa del 5G”: tutte le bufale dei complottisti sul Coronavirus, smontate una per una / 8. Gli amori separati dalla frontiera Svizzera-Italia: divisi da una manciata di chilometri e dal dpcm / 9. Svezia, nell’unico Paese europeo senza lockdown ora è boom di morti: “Siamo sorpresi”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti “Mi facevano ascoltare il Corano per ore: così i Talebani volevano convertirmi” “In Lombardia si rischia ancora di morire come mosche. Per la sanità occorre un commissario, ecco chi”: la proposta di Milano 2030 Sassari, violentata mentre fa jogging in spiaggia: arrestato 16enne