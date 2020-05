Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus nel mondo conta oltre 4,3 milioni di casi confermati di contagio, mentre le vittime sono oltre 291mila. In Germania continua la risalita di R0, ma soprattutto la situazione in Russia, con oltre 230mila casi. Intanto il Regno Unito ha stabilito la data della ripresa del campionato di calcio: il primo giugno. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Qui invece le informazioni sulle aperture della Fase 2 regione per regione. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 13 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,19 – A Wuhan test agli 11 milioni di abitanti in dieci giorni. La città di Wuhan lancia un programma di test per il Coronavirus a tutti i residenti nei prossimi dieci giorni dopo che nello scorso fine settimana si sono verificati sei nuovi contagi nella città da cui si è diffusa l’epidemia di Covid-19, tutti provenienti dallo stesso complesso residenziale. Ogni distretto dovrà sottoporre un piano dettagliato per i test dell’acido nucleico, secondo quanto stabilito dal quartier generale per la Prevenzione e il Controllo dell’epidemia di Wuhan.

Ore 06.30 – Il Brasile supera la Germania per numero di casi. Record di 881 morti in 24 ore – Il Brasile ha superato la Germania per numero di casi di coronavirus, saliti a 117.602. In Germania i casi sono 173.171, secondo i dati di John Hopkins University. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 881 morti in Brasile per il coronavirus che portano il totale a 12.400, il sesto peggior bilancio nel mondo. Per numero di contagi, pari 177.589, il Brasile è settimo. Il presidente Jair Bolsonaro ha autorizzato la riapertura dell’attività economica sebbene molti governatori abbiano deciso di sfidare l’ordine.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Infetto le sputò addosso, muore bigliettaia Londra – Una dipendente delle ferrovie britanniche è morta in aprile per Covid-19. Fu contagiata dallo sputo di un uomo, che aveva detto di essere contagiato. Lo ha annunciato oggi il sindacato dei ferrovieri. Belly Mujinga, 47 anni di origine africana, che lavorava alla stazione Victoria di Londra, ha accusato i sintomi del virus dopo che lei e un suo collega sono stati affrontati dall’uomo contagiato il 22 marzo. “Erano nell’atrio accanto alla biglietteria quando sono stati attaccati da un passeggero che ha sputato loro addosso”, ha detto il sindacato Tssa in una dichiarazione. “Un uomo ha tossito su di loro e ha detto loro che aveva il virus”. Qualche giorno dopo, il medico della signora Mujinga l’ha messa in malattia perché soffriva di problemi respiratori preesistenti, ha aggiunto il Tssa. Poi la donna ha smesso di lavorare, ma le sue condizioni hanno continuato a peggiorare, richiedendo il ricovero in ospedale e un ventilatore il 2 aprile. Belly Mujinga è morta tre giorni dopo, lasciando il marito e la figlia undicenne, che non aveva potuto rivederla da quando era andata via da casa in ambulanza (Leggi la notizia).

Oms: “Probabile ritorno in autunno” – Una nuova ondata di contagi di Covid-19 in autunno è “probabile”. Lo afferma la direttrice del Dipartimento di salute pubblica dell’Oms, Maria Nera, la quale ha anche aggiunto che è irrealistico pensare a un vaccino disponibile prima dell’anno prossimo. Neira ha comunque sottolineato che in caso di nuova ondata “saremo meglio preparati” perché l’efficacia di alcune misure per “minimizzare” la trasmissione, anche se non per eliminarla, è stata dimostrata.

In Russia 232.243 casi, secondo Paese per contagi – La Russia ha registrato 10.899 nuovi casi di Covid-19, aggiornando a 232.243 il totale dei contagi a livello nazionale e schizzando al secondo posto al mondo dopo gli Stati Uniti tra i Paesi più colpiti, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Con un incremento di oltre 10 mila casi per il decimo giorno consecutivo, la Federazione ha superato Spagna e Gran Bretagna per numero di infezioni. Ad aggiornare il bollettino è stato il centro operativo per la gestione dell’emergenza, secondo il quale i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 107, di cui 55 solo a Mosca, per un totale di 2.116.

Trump, scontro verbale con reporter di origini asiatiche – Il presidente Donald Trump ha improvvisamente interrotto la conferenza stampa nel giardino delle Rose della Casa Bianca dopo un duro scontro verbale con una reporter della Cbs di origini asiatiche. La giornalista, Weijia Jiang, aveva chiesto al tycoon perché paragona sempre il numero di test sul coronavirus effettuati negli Usa rispetto agli altri Paesi quando in America si registrano tanti decessi. Il tycoon le ha risposto di chiederlo alla Cina e la reporter gli ha domandato se questo avesse a che fare in modo specifico con la sua etnia. “Non mi riferisco in modo specifico a nessuno – ha ribattuto Trump – direi la stessa cosa a chiunque facesse domande cattive come questa”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

