Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 13 maggio: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 13 maggio.

Secondo i dati pubblicati oggi, in Italia ci sono 78.457 persone attualmente positive (-2.809), 31.106 morti (+195) e 112.541 guariti (+3.502), per un totale di 222.104 casi totali (+888). Dei 78.457 attualmente positivi, 12.172 sono ricoverati in ospedale con sintomi (-693), 893 necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva (-59), mentre 65.392 persone sono in isolamento domiciliare (-2.057). Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati effettuati 61.973 test (ieri erano stati 76.003, circa 14mila in più). La percentuale di tamponi positivi su tamponi totali è stata però più bassa di ieri: oggi 1,43 per cento, ieri 1.85. Rimane un valore molto basso.

Rispetto ai dati di ieri, dunque, si segnala un leggero aumento dei morti (195 oggi, 172 ieri), un aumento dei guariti/dimessi (ieri 2.452, oggi 3.502) e il continuo, graduale calo dei ricoveri ospedalieri e di quelli in terapia intensiva. Confortante anche il numero dei nuovi contagi: “solo” 888 a fronte di 61.973 tamponi, con una percentuale di tamponi positivi sul totale che torna a calare.

